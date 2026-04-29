”Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori”, a spus președintele României.

”Acum depinde de aspirații, de dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata.” a mai arătat el.

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că integrarea europeană nu mai este doar un obiectiv politic, ci o necesitate pentru viitorul ţării.

Într-un interviu acordat Le Monde, şefa statului a declarat că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă „o strategie de supravieţuire ca stat democratic”, în contextul presiunilor venite din partea Rusiei, iar reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluţiile pentru o integrare mai rapidă.