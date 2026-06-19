Metsola a subliniat că cetățenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european, în ciuda încercărilor constante de destabilizare, și a transmis că Parlamentul European este alături de ei în acest parcurs.

Într-un interviu pentru NewsMaker.md, președintele PE a fost întrebată dacă discuțiile despre unirea cu România, apărute recent în spațiul public din Republica Moldova, pot fi interpretate ca o formă legitimă de presiune politică asupra UE sau ca un semn că procesul de extindere riscă să își piardă credibilitatea.

„Moldova este cea care trebuie să-și decidă viitorul”, a replicat Metsola.

Mesaj pentru cetățenii moldoveni: „Suntem chiar aici, alături de voi”

Metsola a amintit că luna trecută a primit-o pe președinta Maia Sandu la Strasbourg, unde i-a acordat Ordinul European de Merit, dedicat cetățenilor Republicii Moldova și angajamentului lor neclintit față de parcursul european.

„În pofida încercărilor constante de a diviza și destabiliza societatea, inclusiv prin campanii de dezinformare, cetățenii moldoveni continuă să aleagă un viitor european. Vedem și simțim această determinare, iar mesajul meu pentru toți acești cetățeni este: suntem chiar aici, alături de voi”, a afirmat Metsola.

Progrese în integrarea europeană

Președinta Parlamentului European a subliniat că progresele sunt vizibile, iar Republica Moldova se apropie tot mai mult de piața unică europeană. „Astăzi, faceți deja parte din Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și din zona «Roam Like at Home», iar noi vom continua să integrăm economia voastră”, a spus ea.

Metsola a salutat începerea formală a negocierilor pe primele capitole, considerând că s-a atins „un nou prag important”. „Vom continua să facem progrese, astfel încât cetățenii moldoveni să simtă cu adevărat, în viața lor de zi cu zi, ce diferență va aduce aderarea la UE”, a dat asigurări președintele PE.

Ea a mai menționat că Parlamentul European solicită ca fondurile necesare sprijinirii țărilor candidate să fie prevăzute în bugetul pe termen lung al Uniunii. „Pentru că știm că, investind astăzi în viitorul vostru european, investim într-o Uniune mai puternică pentru toți mâine”, a argumentat Metsola.

Contextul: „Planul B” al unirii cu România

În ultima perioadă, mai mulți oficiali de la Chișinău au semnalat că posibilitatea unirii cu România ar putea fi analizată drept o rută alternativă pentru accederea în UE, dacă procesul de aderare va stagna. Afirmații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu și de ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, care a catalogat potențiala unire a celor două state drept „planul B”.

Chișinăul afirmă că obiectivul Republicii Moldova rămâne aderarea la UE, întrucât aceasta este direcția de politică externă susținută de majoritatea cetățenilor.