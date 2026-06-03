Eugen Osmochescu, care face parte din guvernul de la Chișinău din noiembrie 2025, a descris unirea cu România drept un posibil „Plan B” în cazul în care procesul de aderare la UE nu va avansa, notează Euroactiv.

„Acesta este Planul B”, a spus oficialul moldovean.

Declarațiile vin în contextul în care Republica Moldova încearcă să deschidă primul „cluster” de negocieri pentru aderarea la UE, să accelereze alinierea legislației la normele europene și să mențină sprijinul populației pe fondul presiunilor tot mai mari venite din partea Rusiei.

Vicepremierul a insistat însă că obiectivul principal al Chișinăului rămâne semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până la finalul anului 2028. Potrivit lui, doar un eventual blocaj al acestui proces ar determina conducerea politică să analizeze serios alternative.

Întrebat dacă Moldova riscă să fie încetinită din cauza faptului că dosarul său de aderare este legat de cel al Ucrainei, Osmochescu a afirmat că extinderea UE ar trebui să se bazeze pe merit, dar a subliniat că Chișinăul are nevoie urgentă de semnale concrete din partea Bruxellesului.

„Avem nevoie de un semnal pentru populație”, a spus el, făcând referire la operațiunile hibride desfășurate de Rusia pentru a submina sprijinul pentru integrarea europeană.

Negocierile UE-Republica Moldova ar putea începe în iunie

Comisia Europeană estimează că primul pachet de capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la UE ar putea fi deschis pe 16 iunie.

„Dacă negocierile vor începe în iunie, acesta va fi un semnal clar. Asta urmărim”, a spus vicepremierul.

Osmochescu s-a declarat favorabil și ideii unei integrări treptate în Uniunea Europeană sau unui statut de „membru asociat”, concept susținut recent de cancelarul german Friedrich Merz.

Conform propunerii lui Merz, statele candidate ar putea participa la reuniunile liderilor și miniștrilor UE fără drept de vot.

Vicepremierul moldovean consideră că orice etapă intermediară care apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană ar contribui la consolidarea reformelor și la menținerea sprijinului public. Întrebat dacă o astfel de formulă nu ar lăsa țările candidate într-o zonă de incertitudine, așa cum susțin criticii, Osmochescu a spus că situația ar trebui privită ca o oportunitate pentru accelerarea reformelor.

„Avem teme de făcut și trebuie să le facem”, a declarat el.

Oficialul moldovean a susținut deschis și posibilitatea unei reunificări cu România, în eventualitatea în care aspirațiile europene ale Republicii Moldova ar fi blocate. Întrebat dacă o astfel de decizie ar schimba fundamental identitatea Republicii Moldova, Osmochescu a afirmat că majoritatea moldovenilor au deja legături culturale și familiale apropiate cu România, iar mulți dețin și cetățenie română.

Potrivit acestuia, aproximativ 40% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin reunificarea, în condițiile în care circa 850.000 dintre cei 2,4 milioane de locuitori ai țării dețin pașapoarte românești. În România, sprijinul pentru unire ar ajunge la aproximativ 70%.

„Există un cost. Va trebui suportat de România și de Uniunea Europeană. Dar nu ar fi la fel de mare precum costurile reunificării Germaniei de Est cu Germania de Vest”, a spus vicepremierul.

Întrebat dacă anul 2028 ar putea deveni un moment de reevaluare a opțiunilor strategice ale Republicii Moldova, Osmochescu a răspuns: „De luat în calcul. Exact asta a spus și președintele.”