Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, adoptat de Senat

Senatul a adoptat, miercuri, cu amendamente, în calitate de prim for legislativ sesizat, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, în perioada iulie - august.

Au fost înregistrate 66 de voturi "pentru" şi 56 "împotrivă".

Prin proiectul de lege adoptat de Senat sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe şi anume: finanţe şi economie; dezvoltare, lucrări publice şi administraţie; afaceri interne; transporturi şi infrastructură; sănătate; agricultură şi dezvoltare rurală; mediu, ape şi păduri; cultură; tineret şi sport; fonduri europene; prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Printre amendamentele adoptate de Comisia juridică şi însuşite de plen se numără cel prin care a fost eliminat din lista actelor normative ce ar fi urmat să fie adoptate de Guvern prin ordonanţe, în perioada vacanţei parlamentare, cel referitor la stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor statului.

Actele normative adăugate de Senat în lista Guvernului la Capitolul "Finanţe şi economie" sunt cele care vizează modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale pentru transpunerea completă a Directivei UE 2019/944, modificarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

La capitolul "Dezvoltare, lucrări publice şi administraţie", amendamentul Senatului prevede abilitarea Guvernului de a aproba unele măsuri necesare pentru pregătirea şi realizarea obiectivului de investiţii "Cartierul pentru justiţie" precum şi a lucrărilor de interes public naţional şi de utilitate publică aferente acestuia, necesare funcţionării sistemului judiciar.

La Capitolul "Sănătate" amendamentele prevăd modificarea şi completarea de către Guvern a Legii 134/2019 privind organizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor medicale şi a altor acte normative cu putere de lege în domeniul sănătăţii.

Capitolului "Agricultura şi dezvoltare rurală" i se adaugă modificarea Legii 246/2020 privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului, iar Capitolului "Mediu, ape şi păduri" - reglementări privind regimul deşeurilor.

Un nou capitol inclus în legea de abilitare este cel referitor la "Fondurile europene" în care sunt prevăzute măsuri pentru gestionarea financiară şi implementarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 şi pentru implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, după adoptarea de către Consiliul Uniunii Europene.

Liderul grupului PSD din Senat, Lucian Romaşcanu, a amintit recomandarea din legislatura trecută a celor care se află în prezent la putere de a se evita "excesul" de ordonanţe, "critică constantă pe toată perioada în care PSD a guvernat".

"PSD a elaborat semnificativ mai puţin ordonanţe decât ceea ce vedem că se întâmplă în ultimul an şi jumătate. Vedem în această lege de abilitare vreo nouă - zece domenii în care dumnealor vor să emită ordonanţe, continuând abuzul de ordonanţe menţionat, iar PSD, măcar ca semnal politic, nu poate fi de acord cu acest lucru şi vom vota împotrivă. Am fi votat o singură lege de abilitare, anume aceea de abilita Guvernul cu abilităţi. Dacă dădeau o lege de a abilita Guvernul cu talentul de a guverna, eram primii care o votam, dar cum aşa ceva nu se poate şi ţine de factori nativi plus educaţia ulterioară, se pare că speranţa de a avea un guvern competent al Coaliţiei este nulă", a spus Romaşcanu, miercuri, în plen.

Liderul grupului senatorilor PNL,Virgil Guran, a explicat că legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe în vacanţa parlamentară este necesară, pentru că există "anumite urgenţe".

"În vacanţa parlamentară, Guvernul trebuie să funcţioneze şi sunt anumite urgenţe. Până strângi Parlamentul să legiferezi, trece trenul. Aşa că, să fim realişti. Este o normalitate. Sunt convins că peste vreo 25 de ani, când nu o să mai fim noi la guvernare, şi ceilalţi vor proceda la fel. În România nu ai altă soluţie pentru a rezolva în urgenţă problemele", a adăugat Guran.

Liderul grupului senatorilor USR PLUS, Radu Mihail, a afirmat că s-ar fi aşteptat ca opoziţia să spună concret cu ce punct nu e de acord din proiectul de abilitare a Guvernului.

"Da, am susţinut întotdeauna că nu trebuie abuzat de ordonanţe şi am precizat de fiecare dată când a fost o lege de abilitare că trebuie să fie foarte precisă. Şi asta am fi aşteptat de la opoziţie astăzi să spună concert, un anumit punct pentru care nu este de acord ca Guvernul să emită ordonanţe. Vrem o opoziţie care să fie atentă la ceea ce se întâmplă, nu să vină cu declaraţii generice", a explicat Radu Mihail.

Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.