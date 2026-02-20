”Suntem aici la Washington, chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoţeşte pe toţi oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, cu structuri ale administraţiei americane. Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta. În raportul de care faceţi vorbire, nu e vreo luptă între Statele Unite şi România. Este o tensiune între Statele Unite şi Europa pe reglementarea giganţilor din zona de reţele sociale. Da, şi e o tensiune, şi atunci România a fost dată ca exemplu, dar problema legitimităţii administraţiei din România nu mai există în Statele Unite”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, joi seară, la Digi 24.

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic.

”Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, susţinea Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, într-o postare pe reţeaua X, în 4 februarie.

Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024).

Raportul Camerei reprezentanților, bazat pe mărturiile TikTok

”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu – principala acuzaţie formulată de autorităţile române – şi că au informat autorităţile despre acest lucru.

”De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis imediat după că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa ţării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Şeful statului mai afirma că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României.

El amintea că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv din România, au fost evidenţiate şi de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii.

Vicepreședintele JD Vance și Elon Musk au criticat dur România

La Conferinţa de Securitate de la München, în februarie 2025, vicepreşedintele JD Vance a produs consternare criticându-i pe europeni pentru ceea ce el a spus că ar fi limitarea libertăţii de exprimare şi a oponenţilor politici, ocazie cu care a dat exemplul anulării alegerilor din România.

Ulterior, vicepreşedintele american JD Vance a criticat din nou anularea alegerilor prezidenţiale în România într-un discurs rostit la Conferinţa Acţiunii Politice a Conservatorilor (CPAC).

”Nu ai valori comune (cu America - n.r.) dacă anulezi alegerile pentru că nu-ţi plac rezultatele - şi asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă ţi-e atât de frică de propriii tăi oameni încât îi reduci la tăcere şi le închizi gura”, a declarat JD Vance.

Elon Musk, aliatul lui Donald Trump, şi mediile MAGA au criticat intens, la rândul lor, anularea alegerilor prezidenţiale din România şi eliminarea din cursa electorală a lui Călin Georgescu.