Ancheta în acest caz a fost deschisă de poliţiştii gorjeni după ce marţi, în jurul orei 4:00, o femeie de 56 de ani, din comuna Jupâneşti, a sunat la 112, cerând sprijinul autorităților şi anunţând că fiica sa, în vârstă de 18 ani, a fost bătută în propria casă.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului de către poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Târgu-Cărbuneşti a reieşit că, în jurul orei 03:55, în timp ce tânăra de 18 ani se afla la domiciliu împreună cu mama şi fratele său, trei bărbaţi necunoscuţi, având feţele acoperite cu cagule, ar fi pătruns în curtea locuinţei şi ulterior în imobil, după ce ar fi spart geamul uşii de acces. În urma pătrunderii în imobil, unul dintre bărbaţi ar fi lovit-o pe tânără cu un obiect contondent, provocându-i leziuni la nivelul membrelor superioare şi inferioare”, informează oficialii Poliţiei judeţului Gorj.

Ordin de protecție pe numele bărbatului

După agresiune, cei trei bărbaţi au plecat cu un autoturism într-o direcţie necunoscută, fata fiind preluată de un echipaj medical şi transportată la Spitalul Orăşenesc Târgu-Cărbuneşti.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj au preluat cazul, identificându-i pe agresori. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani, din Muşeteşti, şi doi tineri cu vârste de 19 ani, din Târgu Jiu.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că bărbatul de 28 de ani este fostul iubit al fetei, cu care aceasta încheiase relaţia. Nemulţumit că a fost părăsit, el a intrat în casă peste familia tinerei şi a lovit-o pe fată cu o bâtă de baseball, cei doi prieteni ai săi neluând parte la agresiune.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 28 de ani, victima exprimându-şi acordul pentru monitorizarea electronică a acestuia. Ancheta în acest caz continuă, în cadrul unui dosar care vizeză infracţiuni de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu şi distrugere.