Participanții vor explora traseele și obiectivele turistice din Levi, o stațiune din nordul Finlandei renumită pentru pârtiile sale de schi și pentru priveliștile asupra Aurorei Boreale, în căutarea unui lingou de aur în valoare de 20.000 de euro, scrie CNN.

„Midnight Sun Hunt” (Vânătoarea Soarelui de la Miezul Nopții) începe pe 18 iunie la Centrul de Vizitare Levi, potrivit unui comunicat publicat marți de Visit Levi.

Participanții își pot ridica primul indiciu și se pot înregistra pentru concurs la centrul de vizitare. Ulterior, vor fi publicate noi indicii care îi vor ghida pe traseele, printre atracțiile și reperele locale, apropiindu-i treptat de premiul ascuns.

Organizatorii spun că lingoul de aur poate fi găsit după oricare dintre indicii, iar pe parcursul verii vor fi oferite informații suplimentare, care vor face localizarea premiului din ce în ce mai ușoară. Ultimul indiciu va fi dezvăluit pe 22 august.

Situată dincolo de Cercul Polar Arctic, Levi este cunoscută drept una dintre cele mai importante destinații de schi din Finlanda și un punct de atracție major în sezonul rece.

Pentru ce este cunoscută în lunile de vară

În lunile de vară, regiunea beneficiază de fenomenul „soarelui de la miezul nopții”, ceea ce înseamnă că, în anumite perioade, lumina naturală este prezentă 24 de ore din 24.

Visit Levi descrie vara din regiune drept o comoară ascunsă care așteaptă să fie descoperită.

„Levi este cunoscută în primul rând pentru iarnă, însă vara nordică rămâne încă necunoscută pentru mulți turiști”, a declarat Satu Pesonen, directorul general al Visit Levi. „Vrem să le oferim călătorilor un nou motiv să viziteze Levi atunci când soarele nu apune niciodată, iar peisajele montane își dezvăluie o cu totul altă față.”

Stațiunea de schi Levi este una dintre numeroasele destinații europene dependente de sezonul de iarnă care și-au diversificat oferta turistică, propunând activități fără zăpadă, precum parapantă, drumeții, rafting și ciclism montan.

„Midnight Sun Hunt” este organizată în colaborare cu Agnico Eagle Finland, o companie minieră auriferă din Kittilä, și Levi Ski Resort.

Cei care doresc să participe sunt sfătuiți să se deplaseze responsabil, să rămână în zonele permise și să respecte mediul natural. Organizatorii subliniază că vânătoarea nu presupune săpături și nici perturbarea terenului în vreun fel.