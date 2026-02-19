România este prezentă la Consiliu în calitate de observator.

Preşedintele a afirmat că planul de pace pentru Gaza realizat de preşedintele Donald Trump este unul "exhaustiv şi stabil".

"Cred că toată lumea îşi doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acţionăm în acest sens şi de aceea acest format este important", a arătat şeful statului.

Nicuşor Dan a explicat că, din punct de vedere umanitar, România poate creşte numărul zborurilor de evacuare a copiilor bolnavi din Fâşia Gaza, pentru ca aceştia să fie trataţi în spitalele din România, lucru care deja s-a întâmplat.

"Putem face asta pentru 1.000 de copii şi pentru 4.000 de membri de familie", a adăugat el.

De asemenea, Nicuşor Dan a subliniat că România are o bună expertiză în gestionarea situaţiilor de urgenţă. "Putem ajuta la reconstruirea acestui sistem, putem dona echipament", a arătat şeful statului.

Totodată, Nicuşor Dan a menţionat că statul român oferă burse pentru studenţi palestinieni, poate extinde programul şi poate contribui la reconstrucţia şcolilor din Gaza.

"De asemenea, avem expertiză, putem reconstrui instituţiile precum Poliţia, instituţiile din sistemul de Justiţie, din Administraţia Publică. Am mai făcut acest lucru în alte părţi ale lumii, aşa că avem expertiză, putem contribui cu experţi, cu traineri şi avem în mod tradiţional relaţii bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, lucru folositor. Deci puteţi conta pe noi", a conchis şeful statului.

La începutul evenimentului, preşedintele Donald Trump a numit fiecare lider prezent la Consiliul pentru Pace. El l-a prezentat pe Nicuşor Dan drept "premierul României" şi a spus că românii sunt "un popor minunat".

"Un popor minunat, fantastic, aşa cum şi dumneavoastră sunteţi fantastic. Mulţi români vin şi lucrează în această ţară, ne ajută aici (SUA - n.r.), după cum ştiţi, şi sunt oameni serioşi", a arătat Donald Trump.