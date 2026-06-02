"A fost un prim meci, puteam să facem mai multe, dar am fost împreună doar câteva zile. Eu spun că uşor-uşor jucătorii mă vor înţelege pe mine, eu pe ei şi va fi mai bine. În mare parte azi am luptat, am ieşit la joc, am făcut lucruri bune, dar, bineînţeles, am făcut şi greşeli, dar asta este. Eu la sfârşit în vestiar le-am spus felicitări pentru efortul făcut pentru că suntem la final de sezon şi nu e uşor să joci în deplasare. Le-am vorbit mai mult de lucrurile bune, mai puţin de alea mai puţin bune", a afirmat selecţionerul la postul Antena 1.

Hagi a menţionat că jucătorii care au debutat în acest meci au arătat personalitate.

"Ei au venit la echipa naţională a României şi trebuie să se comporte ca atare. Când ajungi la echipa naţională trebuie să ai personalitate, iar ei azi au arătat-o", a spus el.

"Jucătorii tot ce fac în viaţă, fac pentru ei. Noi doar din când în când îi sprijinim. Dacă ei vor, noi le arătăm şi încercăm să îi aducem pe drumul bun", a adăugat selecţionerul.

Partida amicală cu Ţara Galilor de sâmbătă va fi una dificilă, susţine Gheorghe Hagi.

"Va fi un meci foarte greu, pentru că Ţara Galilor este o echipă foarte agresivă în jumătatea adversă. Va trebui să lucrăm în astea trei zile rămase cu jucătorii care sunt acasă şi cu cei de aici care au jucat mai puţin. Încercăm să facem o formaţie competitivă pentru a încerca să câştigăm meciul", a precizat selecţionerul.

Selecţionatele de fotbal ale României şi Georgiei au terminat la egalitate 1-1 (0-0), marţi seara, pe Stadionul ''Miheil Meshi'' din Tbilisi, într-un meci amical care a marcat debutul celui de-al doilea mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi.

Ghiorghi Kvilitaia (46) a deschis scorul pentru gazde, dar Louis Munteanu a restabilit egalitatea (55).

România va juca un nou meci amical cu Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din Bucureşti).