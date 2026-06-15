Formațiunea politică transmite că printre condițiile prezentate în cadrul discuțiilor politice se numără protejarea companiilor strategice ale statului, menținerea veniturilor pentru personalul din sănătate, educație și ordine publică, precum și accelerarea procesului de digitalizare a administrației publice și a ANAF.

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a declarat că partidul consideră esențială protejarea veniturilor medicilor, profesorilor, asistenților și polițiștilor, subliniind că aceștia asigură servicii fundamentale pentru societate. Totodată, ea a susținut necesitatea modernizării instituțiilor publice pentru reducerea birocrației și a risipei.

„Am înaintat propunerile noastre care includ, în primul rând, protejarea companiilor strategice ale statului. Considerăm că niciun medic, profesor, asistent sau polițist nu trebuie să piardă bani prin viitoarea lege a salarizării. Vorbim despre oameni de care depind sănătatea, educația și siguranța de zi cu zi a românilor. În același timp, România are nevoie urgentă de digitalizarea ANAF, a primăriilor și a administrației publice pentru a reduce birocrația și risipa”, a declarat Anamaria Gavrilă, președinta POT.

POT: „România trebuie scoasă din blocaj”

Formațiunea mai transmite că viitorul guvern trebuie să identifice soluții pentru o colectare mai eficientă a taxelor și pentru diminuarea cheltuielilor inutile, fără a afecta categoriile profesionale care oferă servicii esențiale populației.

Anamaria Gavrilă a precizat că POT are deschiderea de a purta discuții cu Adrian Veștea și cu orice forță politică dispusă să prioritizeze interesele cetățenilor. Lidera partidului a subliniat că orice eventuală susținere parlamentară va depinde de respectarea unor obiective clare care să protejeze economia, cetățenii și nivelul de trai al românilor.

„Suntem un partid de echilibru și avem deschiderea de a vorbi cu Veștea. România trebuie scoasă din blocaj. Suntem gata să discutăm cu orice forță politică dispusă să pună interesul românilor înaintea intereselor de partid”, a mai precizat Anamaria Gavrilă.

Cum s-au poziționat marile partide față de nominalizarea lui Veștea

Într-un interviu televizat, Adrian Veștea s-a arătat încrezător că va obține votul Parlamentului și spune că va prelua la virgulă programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.

Desemnarea sa a fost urmată de un val de reacții pe scena politică. Liderii PNL spun că nu au fost consultați. PSD analizează propunerea, iar USR își menține refuzul de a susține un guvern din care fac parte social-democrații.

UDMR cere explicații privind viitoarea majoritate parlamentară, în timp ce AUR respinge categoric această desemnare și vrea alegeri anticipate.

Primele reacții la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier au venit de la Partidul Național Liberal.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre decizia președintelui și a calificat desemnarea drept un act ostil la adresa liberalilor.

Ilie Bolojan: „Nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii – un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.”

Adrian Veștea, prim-ministru desemnat: „Nu mă simt trădător. Cred că sunt și de o parte și de alta diverse aprecieri. Am avut opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare – program asumat de către Ilie Bolojan. Nu voi schimba nicio virgulă.”

Cei din PNL vor avea o ședință în care vor decide direcția în care vor merge.

La PSD, reacția a fost prudentă. Liderii partidului au transmis că nu resping decizia, însă trebuie să analizeze programul de guvernare al premierului desemnat, Adrian Veștea.

Ciprian Șerban, PSD: „Vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă.”

Ședință la USR

Între timp, cei din USR au anunțat că vor avea o ședință pentru a decide poziția partidului. Totuși, fără ocolișuri, continuă să excludă o colaborare guvernamentală cu social-democrații, ceea ce ar complica ecuația parlamentară pentru viitorul premier desemnat.

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR: „Nu vom vota un guvern din care face parte PSD.”

UDMR vrea la fel ca înainte

La UDMR, liderii partidului au reacționat imediat după anunțul făcut de președinte. Reprezentanții Uniunii spun că nici ei nu au fost informați înainte de desemnare, dar sunt de părere că fosta coaliție ar trebui refăcută.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Ar fi bine să putem cumva reconstrui fosta coaliție. Trebuie văzut cum vrea să obțină domnul Veștea majoritatea în Parlament. Nu cred că ar fi benefic pentru UDMR, ca reprezentant al comunității maghiare, să ne asociem cu politicieni care provin din partide cu rădăcini extremiste, de la SOS și POT.”

De cealaltă parte, AUR a respins categoric nominalizarea. Într-un comunicat de presă, partidul susține că desemnarea lui Adrian Veștea nu face decât să adâncească actuala criză politică și își menține solicitarea privind organizarea de alegeri anticipate:

„Propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni (...) nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem.”

Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a negocia cu partidele, astfel încât să obțină o majoritate parlamentară și să depună în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri.