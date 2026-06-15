Desemnarea sa a fost urmată de un val de reacții pe scena politică. Liderii PNL spun că NU au fost consultați. PSD analizează propunerea, iar USR își menține refuzul de a susține un guvern din care fac parte social-democrații.

UDMR cere explicații privind viitoarea majoritate parlamentară, în timp ce AUR respinge categoric această desemnare și vrea alegeri anticipate.

Primele reacții la desemnarea lui Adrian Veștea ca premier au venit de la Partidul Național Liberal.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a transmis că nici el, nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre decizia președintelui și a calificat desemnarea drept un act ostil la adresa liberalilor.

Bolojan: „Un act ostil”

Ilie Bolojan: „Nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii – un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.”

Adrian Veștea, prim-ministru desemnat: „Nu mă simt trădător. Cred că sunt și de o parte și de alta diverse aprecieri. Am avut opțiunea de a păstra în continuare același program de guvernare – program asumat de către Ilie Bolojan. Nu voi schimba nicio virgulă.”

Cei din PNL vor avea o ședință în care vor decide direcția în care vor merge.

La PSD, reacția a fost prudentă. Liderii partidului au transmis că nu resping decizia, însă trebuie să analizeze programul de guvernare al premierului desemnat, Adrian Veștea.

Ciprian Șerban, PSD: „Vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă.”

Ședință la USR

Între timp, cei din USR au anunțat că vor avea o ședință pentru a decide poziția partidului. Totuși, fără ocolișuri, continuă să excludă o colaborare guvernamentală cu social-democrații, ceea ce ar complica ecuația parlamentară pentru viitorul premier desemnat.

Radu Mihaiu, vicepreședinte USR: „Nu vom vota un guvern din care face parte PSD.”

UDMR vrea la fel ca înainte

La UDMR, liderii partidului au reacționat imediat după anunțul făcut de președinte. Reprezentanții Uniunii spun că nici ei nu au fost informați înainte de desemnare, dar sunt de părere că fosta coaliție ar trebui refăcută.

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR: „Ar fi bine să putem cumva reconstrui fosta coaliție. Trebuie văzut cum vrea să obțină domnul Veștea majoritatea în Parlament. Nu cred că ar fi benefic pentru UDMR, ca reprezentant al comunității maghiare, să ne asociem cu politicieni care provin din partide cu rădăcini extremiste, de la SOS și POT.”

De cealaltă parte, AUR a respins categoric nominalizarea. Într-un comunicat de presă, partidul susține că desemnarea lui Adrian Veștea nu face decât să adâncească actuala criză politică și își menține solicitarea privind organizarea de alegeri anticipate:

„Propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni (...) nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem.”

Adrian Veștea are la dispoziție 10 zile pentru a negocia cu partidele, astfel încât să obțină o majoritate parlamentară și să depună în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri.