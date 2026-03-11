Război în Iran, ziua 12. Israelul a lansat o serie de atacuri „pe scară largă” în Iran și Beirut. Bilanțul morților
Război în Iran, ziua 12. Israelul a lansat o serie de atacuri „pe scară largă” în Iran și Beirut. Bilanțul morților

Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România

Statele Unite au transmis miercuri, prin Ambasada de la București, că vor să aprofundeze legăturile cu România. Mesajul reprezentanței diplomative după aprobarea cererii SUA de dislocare de forțe militare în România.

Cristian Anton

Ambasada Statelor Unite la București a transmis miercuri că Washingtonul vrea să aprofundeze legăturile economice și în domeniul securității cu România, într-o postare de după întâlnirea noului ambasador american cu premierul Ilie Bolojan.

Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit, astăzi, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a reafirma parteneriatul strategic solid dintre Statele Unite și România.


Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea faptului că alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale, extinzând, în același timp, oportunitățile bilaterale de comerț și investiții”, a transmis Ambasada SUA pe pagina sa de Facebook.

”Ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român”

Mesajul Ambasadei SUA a venit la scrut timp după ce Parlamentul a aprobat dislocarea de către Statele Unite de forțe militare defensive în România. Partidele suveraniste AUR și POT, care se declară pro-Trump, au votat împotriva solicitării venite chiar dinspre administrația Trump.

Prin aprofundarea legăturilor economice și a cooperării în domeniul securității, ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român, pentru a face atât Statele Unite, cât și România mai sigure și mai prospere”, a mai transmis Ambasada SUA la București.

Parlamentul a aprobat trimiterea de către SUA de forțe militare în România. AUR și POT au zis ”nu”. Simion: Privim cu speranță SUA

