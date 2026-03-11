Primul mesaj al administrației Trump după ce Bucureștiul a aprobat dislocarea de forțe militare defensive în România

”Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, s-a întâlnit, astăzi, cu prim-ministrul Ilie Bolojan, pentru a reafirma parteneriatul strategic solid dintre Statele Unite și România.

Ambasada Statelor Unite la București a transmis miercuri că Washingtonul vrea să aprofundeze legăturile economice și în domeniul securității cu România, într-o postare de după întâlnirea noului ambasador american cu premierul Ilie Bolojan.

Discuțiile s-au concentrat pe asigurarea faptului că alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale, extinzând, în același timp, oportunitățile bilaterale de comerț și investiții”, a transmis Ambasada SUA pe pagina sa de Facebook.

”Ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român”

Mesajul Ambasadei SUA a venit la scrut timp după ce Parlamentul a aprobat dislocarea de către Statele Unite de forțe militare defensive în România. Partidele suveraniste AUR și POT, care se declară pro-Trump, au votat împotriva solicitării venite chiar dinspre administrația Trump.

”Prin aprofundarea legăturilor economice și a cooperării în domeniul securității, ne dorim să continuăm colaborarea strânsă cu guvernul român, pentru a face atât Statele Unite, cât și România mai sigure și mai prospere”, a mai transmis Ambasada SUA la București.