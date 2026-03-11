„Regimul iranian foloseşte porturi civile de-a lungul Strâmtorii Ormuz pentru a desfăşura operaţiuni militare care ameninţă transportul maritim internaţional", a transmis CENTCOM într-un comunicat, adăugând că "aceste acţiuni periculoase ameninţă viaţa unor oameni nevinovaţi".

Prin urmare, "CENTCOM îndeamnă civilii din Iran să evite imediat toate instalaţiile portuare unde operează forţele navale iraniene", se arată în acelaşi comunicat, ce sugerează că armata americană ar putea ataca aceste instalaţii.

Ameninţările Washingtonului şi reacţia Teheranului

În replică, armata iraniană a ameninţat că ar putea ataca la rândul ei porturi ale aliaţilor SUA în Golful Persic. „Dacă porturile şi docurile noastre sunt ameninţate, toate porturile şi docurile din regiune vor deveni ţinte legitime" pentru Iran, a indicat un purtător de cuvânt al forţelor armate iraniene, citat de presa locală.

Strâmtoarea Ormuz, o arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial, este de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, care afirmă că nu a închis strâmtoarea, dar că va ataca acolo orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu aliaţii acestora.

Atacuri asupra navelor în zona Strâmtorii Ormuz

Patru nave au fost lovite miercuri de proiectile în zona Strâmtorii Ormuz, iar Iranul a revendicat între timp două dintre aceste atacuri, ce au vizat o navă port-container şi o navă vrachier.