El a declarat că, dacă bucureştenii ies cu maşinile personale, pot îngreuna intervenţia utilajelor de deszăpezire. Edilul spune că Bucureştiul nu este ”paralizat”, se circulă în condiţii de iarnă, iar principalele bulevarde nu sunt blocate.

”Noi ne-am concentrat în această dimineaţă pe facilitarea accesului în special către spitale pentru că au fost probleme şi nu puteau ajunge ambulanţele. Alte probleme pe care le-am avut şi încă le avem ţin de transportul STB, în special transportul electric pentru că nu totdeauna s-a eliberat prima bandă şi troleibuzele nu au avut acces la liniile de electricitate”, a anunţat Ciprian Ciucu, miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, au existat şi încă există dificultăţi şi în circulaţia tramvaielor, Ciucu subliniind că ”în acest moment se intervine”.

”În acest moment nu există artere principale sau bulevarde principale care să fie blocate, se circulă în condiţii de iarnă, dar Capitala nu este paralizată, în acest moment”, a punctat Ciucu.

Edilul este de părere că ”toate aceste probleme vor fi rezolvate” în cursul acestei zile, deşi Capitala se află în continuare sub avertizare meteorologică.

”Vreau să fac un apel către populaţie să nu iasă din casă dacă nu e neapărat nevoie şi să nu folosească maşina personală, dacă nu trebuie”, a explicat Ciucu, arătând că transmite această solicitare tocmai pentru a facilita accesul utilajelor de intervenţie.

În total, au fost 495 de apeluri pentru intervenţii, dintre care peste 300 sunt finalizate, iar la acestea se adaugă alte zeci de intervenţii în judeţul Ilfov, au transmis reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Autorităţile din Bucureşti au identificat şi predat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului patru persoane fără adăpost. În total, în Bucureşti, 183 de arbori şi trei stâlpi de iluminat au cedat sub greutatea zăpezii, 47 de autovehicule fiind avariate.