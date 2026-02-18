ANM a prelungit avertizările de viscol. Zăpada va depăși jumătate de metru în București. HARTĂ

Potrivit meteorologilor, vremea se menține deosebit de rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor oscila între -6 și 0 grade, iar minimele vor coborî sub zero la nivel național, între -8 și 1 grad, în intervalul18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00.

Ninsori viscolite și vizibilitate redusă în estul țării

În jumătatea estică a României va continua să ningă viscolit, vântul atingând viteze de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele pot ajunge la 70–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea semnificativ, iar stratul de zăpadă nou depus va avea în medie între 10 și 20 cm. Cantitățile de precipitații pot depăși local 20 l/mp, mai ales în sud-est.

Cod galben de viscol în mai multe regiuni

Un cod galben de ninsori viscolite este în vigoare până miercuri seara, ora 23:00, în sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și în zonele montane ale Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Separat, alte patru județe din sud-vest – Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman – se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50–70 km/h.

Bucureștiul, sub cod portocaliu de ninsoare

Pentru județul Ilfov și municipiul București, meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare valabil până miercuri după-amiaza, la ora 16:00. Se estimează că grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, existând riscul unor dificultăți majore în trafic și în desfășurarea activităților zilnice.

Viscol puternic în sud-est

Un alt cod portocaliu vizează județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde sunt așteptate ninsori consistente, cu depuneri de 20–25 cm și viscol puternic, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00. Rafalele de vânt pot atinge 60–80 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri, favorizând formarea troienelor.