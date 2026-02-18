HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate
HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate

ANM a prelungit avertizările de viscol. Zăpada va depăși jumătate de metru în București. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică și mai multe avertizări de vreme severă, anunțând temperaturi scăzute, ninsori viscolite, depuneri importante de zăpadă și intensificări ale vântului în mare parte din țară.

Potrivit meteorologilor, vremea se menține deosebit de rece în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor oscila între -6 și 0 grade, iar minimele vor coborî sub zero la nivel național, între -8 și 1 grad, în intervalul18 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00.

Ninsori viscolite și vizibilitate redusă în estul țării

În jumătatea estică a României va continua să ningă viscolit, vântul atingând viteze de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură rafalele pot ajunge la 70–90 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea va scădea semnificativ, iar stratul de zăpadă nou depus va avea în medie între 10 și 20 cm. Cantitățile de precipitații pot depăși local 20 l/mp, mai ales în sud-est.

Cod galben de viscol în mai multe regiuni

Un cod galben de ninsori viscolite este în vigoare până miercuri seara, ora 23:00, în sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și în zonele montane ale Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici, stratul de zăpadă poate ajunge la 10–15 cm, iar vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri.

Separat, alte patru județe din sud-vest – Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman – se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50–70 km/h.

Bucureștiul, sub cod portocaliu de ninsoare

Pentru județul Ilfov și municipiul București, meteorologii au emis cod portocaliu de ninsoare valabil până miercuri după-amiaza, la ora 16:00. Se estimează că grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm, existând riscul unor dificultăți majore în trafic și în desfășurarea activităților zilnice.

Viscol puternic în sud-est

Un alt cod portocaliu vizează județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde sunt așteptate ninsori consistente, cu depuneri de 20–25 cm și viscol puternic, în intervalul 18 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 23:00. Rafalele de vânt pot atinge 60–80 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri, favorizând formarea troienelor.

Ninsori viscolite la munte și în noaptea următoare

În intervalul 18 februarie, ora 23:00 – 19 februarie, ora 10:00, estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură rămân sub cod galben de ninsori viscolite, cu rafale de 70–90 km/h și vizibilitate foarte redusă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să se informeze din surse oficiale și să urmărească eventualele restricții de trafic sau întreruperi ale transportului.

Prognoza pentru București

Cerul va fi noros și va continua să ningă până spre orele după-amiezii. La sfârșitul intervalului de avertizare grosimea totală a stratului de zăpadă va depăși 50 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -5...-3 grade.

În intervalul 18 februarie, ora 10 - 19 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare și strat consistent de zăpadă.

Cod roșu de ninsori abundente în Capitală și în Ilfov: Trafic îngreunat, copaci doborâți de viscol, mașini avariate

România se confruntă cu „cel mai sever episod de iarnă” din sezonul 2025-2026, iar până la finalul iernii este posibil să mai apară „fenomene specifice” datei din calendar, afirmă Elena Mateescu, directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie. 

Miercuri, atmosfera se menține închisă în jumătatea estică. Continuă să ningă, iar în Dobrogea dimineața o să fie lapoviță și condiții de polei. În jumătatea de vest a României vedem și soarele printre nori.

În următoarele ore ne așteaptă cel mai sever episod de iarnă al acestui sezon, ne avertizează meteorologii. Un ciclon mediteranean va ajunge deasupra țării la noapte.

Centrul INFOTRAFIC anunță că miercuri dimineața, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului care afectează regiunile centrale, sudice și estice ale țării, circulația este închisă pe mai multe tronsoane de drum din țară.

Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică proiectul de „reformă" în administrația publică centrală, proiect care include o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal, cu unele excepții.

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică și mai multe avertizări de vreme severă, anunțând temperaturi scăzute, ninsori viscolite, depuneri importante de zăpadă și intensificări ale vântului în mare parte din țară.

