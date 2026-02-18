Cum să deszăpezești mașina rapid. 10 soluții eficiente pentru a curăța zăpada și gheața de pe vehicul

HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate
Iarna aduce temperaturi scăzute, ninsoare și geamuri înghețate, iar deszăpezirea mașinii devine o rutină aproape zilnică. O curățare corectă a zăpezii și gheții de pe vehicul nu ține doar de confort, ci și de siguranță și vizibilitate în trafic.

Raluca Ionescu-Heroiu

Îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe vehicul înainte de a pleca la drum îmbunătățește vizibilitatea și ajută la prevenirea pericolului pe care îl pot reprezenta bucățile înghețate pentru ceilalți șoferi.

Ce zone ale mașinii trebuie curățate de zăpadă

Înainte de a porni la drum, asigură-te că îndepărtezi complet zăpada și gheața de pe toate zonele esențiale ale mașinii:

·      Acoperișul

·      Parbrizul și luneta

·      Geamurile laterale și oglinzile

·      Farurile și stopurile

·      Plăcuța de înmatriculare

Curățarea integrală a acestor suprafețe contribuie la o vizibilitate bună și la siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic.

Soluții practice pentru a deszăpezi mașina

Folosește dezaburitoarele

Aerul cald va ajuta la topirea mai rapidă a zăpezii și gheții. De îndată ce pornești mașina, activează dezaburitoarele față și spate în timp ce începi curățarea.

Acordă timp suficient

Curățarea zăpezii și gheții poate dura mai mult decât te aștepți, mai ales dacă mașina a stat în ninsoare abundentă sau la temperaturi foarte scăzute. Graba crește riscul de a rămâne zone cu gheață, de a reduce vizibilitatea și de a crea condiții periculoase de condus. Asigură-te că îți lași timp suplimentar pentru a curăța complet vehiculul înainte de plecare.

Ai grijă cu ștergătoarele

Forțarea ștergătoarelor înghețate poate deteriora lama de cauciuc sau mecanismul brațului. În schimb, folosește o racletă pentru a îndepărta gheața și lasă dezaburitorul mașinii să-și facă treaba.

Evită apa fierbinte

Turnarea apei fierbinți pe un geam înghețat poate duce la spargerea acestuia. Oricât de tentant ar fi, evită apa fierbinte și folosește o racletă și o perie pentru zăpadă. Dacă ai nevoie de ajutor suplimentar, ia în considerare următorul truc.

Folosește un spray pentru dezghețare

Spray-urile comerciale – sau un amestec preparat acasă din apă și alcool izopropilic – pot face treaba mai rapidă și mai ușoară. Economisește timp pulverizând un strat subțire de soluție de dezghețare pe toate geamurile mașinii.

Utilizează o perie potrivită pentru zăpadă

Lopețile și alte perii care nu sunt destinate utilizării pe mașini pot lăsa zgârieturi. Investiția într-o perie cu peri moi și păstrarea ei în mașină este esențială pe timpul iernii.

Începe de sus

Curăță mai întâi zăpada de pe acoperiș și apoi coboară treptat. Dacă lași partea de sus pentru final, riști să anulezi munca depusă pe partea inferioară. Asigură-te că acoperișul este complet curățat pentru a preveni căderea bucăților de gheață sau zăpadă peste tine sau alți șoferi.

Sfaturi preventive înainte de apariția zăpezii și gheții

Pune pungi de plastic peste oglinzi

Pungile de plastic pot preveni acumularea zăpezii și gheții, economisind timp și îmbunătățind vizibilitatea dimineața. Fixează-le cu elastice și îndepărtează-le înainte de plecare pentru oglinzi curate, scrie erieinsurance.com.

Aplică puțin ulei alimentar pe garniturile de cauciuc

Aplicarea unei cantități mici de ulei alimentar pe garniturile dintre uși poate preveni înghețarea acestora. Îmbibă ușor un șervețel cu ulei și șterge garniturile înainte de scăderea temperaturilor, având grijă să nu aplici excesiv sau să atingi suprafețele interioare.

Acoperă parbrizul

Astfel poți preveni formarea gheții încă de la început, reducând timpul de răzuire și îmbunătățind vizibilitatea. Folosește o bucată de carton, un prosop sau un cearșaf pliat și fixează-l înainte de scăderea temperaturii. Îndepărtează-l înainte de plecare pentru un început fără gheață.

Parchează mașina orientată spre est pe timpul nopții

Soarele care răsare poate ajuta la topirea mai rapidă a zăpezii și gheții. Asigură-te că mașina are o expunere liberă către cer.

Pregătirea pentru condusul pe timp de iarnă

Condusul pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei necesită prudență și adaptarea stilului de șofat la condițiile de carosabil. Controlul mașinii devine mai dificil, iar riscul de derapaj crește considerabil.

Cea mai importantă măsură este reducerea vitezei. Aceasta trebuie ajustată în funcție de starea drumului, chiar dacă înseamnă să circuli sub limita legală. O viteză mai mică oferă timp suplimentar de reacție și un control mai bun asupra direcției.

Frânarea trebuie realizată progresiv și controlat. Pe suprafețe alunecoase, o frânare bruscă poate duce la blocarea roților și pierderea stabilității. Este recomandată utilizarea frânei de motor și apăsarea treptată a pedalei de frână pentru a evita derapajele.

Virajele trebuie abordate cu atenție sporită. Intrarea într-o curbă se face cu viteză redusă, iar mișcările volanului trebuie să fie line, pentru a menține aderența. Chiar și în cazul mașinilor cu tracțiune integrală (4x4), stabilitatea nu este garantată în condiții extreme, astfel că prudența rămâne esențială.

Anticiparea este un alt factor cheie. Observarea din timp a zonelor periculoase – porțiuni umbrite, intersecții aglomerate sau sectoare unde se poate forma gheață – contribuie la prevenirea situațiilor critice.

Sfaturi pentru condusul pe polei

Poleiul, cunoscut și ca „gheață neagră”, este deosebit de periculos deoarece poate fi aproape invizibil. Se formează atunci când umezeala de pe carosabil îngheață la temperaturi scăzute, iar suprafața pare doar umedă, nu acoperită de gheață.

Acesta apare frecvent pe poduri, în zone umbrite sau în apropierea cursurilor de apă, unde temperaturile sunt mai scăzute. În aceste locuri, vigilența trebuie să fie maximă.

Pe polei, orice manevră trebuie făcută lent și controlat. Accelerarea, frânarea și schimbarea direcției se realizează gradual, fără mișcări bruște. Dacă mașina începe să alunece, este important să îți păstrezi calmul, să menții volanul orientat în direcția de deplasare și să eviți frânarea agresivă.

Distanța față de vehiculul din față trebuie mărită considerabil. Pe polei, distanța de frânare poate fi de câteva ori mai mare decât în condiții normale. Anvelopele de iarnă de calitate sunt indispensabile, deoarece asigură o aderență superioară și reduc riscul de pierdere a controlului.

Ce este bine să ai în mașină iarna

Echiparea corespunzătoare a mașinii pentru sezonul rece poate face diferența în situații neprevăzute. Un set complet de accesorii de iarnă contribuie la siguranță și confort.

Trusa de prim ajutor trebuie să fie completă și actualizată. Un extinctor funcțional este, de asemenea, necesar în caz de incident.

Un kit de urgență poate include lanternă cu baterii de rezervă, pătură termică, mănuși groase și alimente neperisabile. Acestea sunt utile dacă rămâi blocat în trafic sau în zone izolate.

Lanțurile antiderapante devin esențiale pe drumuri acoperite cu zăpadă abundentă sau gheață compactă. Este important să fie depozitate la îndemână și să știi cum se montează corect.

Lichidul de parbriz pentru iarnă, cu punct de îngheț scăzut, previne blocarea instalației de spălare și asigură vizibilitate optimă. Nivelul acestuia trebuie verificat constant.

O racletă din plastic pentru îndepărtarea gheții și o perie pentru zăpadă sunt accesorii indispensabile. În condiții dificile, o lopată pliabilă poate ajuta la eliberarea mașinii din nămeți.

Cablurile de pornire sunt utile atunci când bateria este afectată de temperaturile scăzute. De asemenea, o pătură suplimentară poate oferi confort termic dacă aștepți ajutor.

Nu în ultimul rând, nivelul combustibilului trebuie menținut peste jumătate de rezervor. Un nivel suficient reduce riscul formării condensului și permite funcționarea sistemului de încălzire în cazul unei staționări prelungite.

