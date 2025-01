Prima întrebare pe care o pun investitorii străini de la care se împrumută România: „Ei înţeleg situaţia țării?”

„Astăzi s-a împrumutat Ministerul Finanţelor la o dobândă de 7,9%. Dobânzile sunt foarte mari tocmai din cauza acestei expuneri ridicate. În 2024, România s-a împrumutat pe pieţele internaţionale şi naţionale cu suma de 250 de miliarde de lei. Planul pentru 2025 este de 231 de miliarde. Noi putem să reducem costul dobânzilor doar dacă arătăm predictibilitate, credibilitate şi ne ţinem de cuvânt. Pentru că aceasta este prima întrebare a investitorilor externi care împrumută România, dacă clasa politică înţelege în ce situaţie se află această ţară. Asta este prima întrebare: dacă decidenţii din Guvern înţeleg cât de gravă sau mai puţin gravă este situaţia în care se află România. Şi eu sunt ferm convins că acest Guvern în sfârşit a înţeles. Este primul an în care trebuie să revenim pe o traiectorie de predictibilitate şi să ne îndreptăm către deficitul de 3% în cei 7 ani, pe care şi l-a asumat România, dar oricum este o asumare a noastră, şi sunt convins că atât miniştrii, cât şi domnul prim-ministru înţeleg că este un an în care nu orgoliile contează, cine cât primeşte, cum primeşte, ci o muncă în echipă de încadrare a întregului buget în acest deficit de 7% şi de realizare a investiţiilor, în primul rând, din fonduri europene”, a declarat Tanczos Barna, joi, la Europa FM, potrivit News.ro. El a precizat că România va dispune în acest an, per total, din fonduri europene şi naţionale, PNRR, agricultură, autostrăzi de peste 140 de miliarde de euro pentru investiţii. „Este 7% din PIB, am putea spune, dar calculele economice nu se spun aşa neapărat, dar am putea spune că deficitul este egal, ca procent, cu procentul investiţiilor în bugetul pe 2025. Dar ideea este că avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de muncă asiduă pe partea de absorbţie de fonduri europene, pentru că ele sunt cele mai ieftine fonduri pentru investiţii (...), iar fondurile naţionale trebuie cheltuite cu chibzuinţă, să nu risipim aceşti bani foarte, foarte greu obţinuţi”, a conchis ministrul Finanţelor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: