Deşi afirmă că este parte în ”vreo 50 de dosare” şi nu s-a prezentat la instanţă, Nicuşor Dan a menţionat că în acest dosar a considerat că trebuie să participe pentru că, ”dacă instanţa ce te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu ce se spune despre tine”.

Nicuşor Dan a explicat, luni, la ieşirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti că o asociaţie a contestat nişte acte pentru un proiect imobiliar, pe care îl consideră în continuare ilegal.

”În momentul, ăsta sunt vreo 50 de dosare civile în care sunt parte. Nu am venit la niciunul dintre ele. Am venit la acesta pentru că am fost solicitat la proba cu interogatoriu. Asta este diferenţa faţă de celelalte şi Codul de procedură civilă spune că, dacă instanţa ce te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu tot ce se spune despre tine. Şi ăsta e motivul pentru care am venit să spun că nu e nicidecum asta”, a declarat preşedintele.

”Un complex de blocuri aruncat în câmp, pur și simplu”

Acesta a explicat că două asociaţii au contestat un proiect imobiliar şi au pierdut: ”Acum, în loc să fie bucuroşi că au scăpat (dezvoltatorii imobiliari – n.r.), deşi proiectul lor este ilegal, ca să intimideze asociaţiile, au cerut acest milion de euro şi asociaţilor ca persoane juridice şi organelor lor de conducere de la momentul ăla, printre care şi eu”, a explicat preşedintele, menţionând că, în momentul 2019, era vicepreşedintele asociaţiei.

Nicuşor Dan a explicat că terenul vizat este CB3, ceea ce înseamnă în esenţă birouri: ”Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin în seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”.

”În al doilea rând, că e un complex de blocuri aruncat în câmp, pur şi simplu, pe nişte fantezii, că o să fie nişte drumuri, drumuri care ar urma să fie pe nişte terenuri private pe care nu le-a expropiat nimeni, este un complex în câmp total nociv. Pe legalitate sunt multe motive”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, chemat în judecată pentru că s-a împotrivit unui proiect imobiliar în Delta Văcărești

Acesta s-a referit la PUZ, lipsa parcărilor şi alte elemente care erau neconforme. De asemenea, fostul primar general a explicat că au fost ”vreo două sute de acte” pe care nu le-a semnat, dintre care câteva zeci vizau reţele de apă, canal, curent.

”Pentru altele nu am semnat certificatul de edificare, pentru că am constatat că autorizaţia e nelegală. Toate astea au general litigii, dar trebuie la un moment dat să punem în legalitate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a fost reclamat acum câțiva ani de un dezvoltator imobiliar că, în vremea când era activist civic, ar fi încercat să blocheze în mod abuziv, alături de un alt ONG, un important proiect în zona Deltei Văcărești.

Președintele României a trebuit să vorbească în instanță despre demersurile pe care le-a făcut alături de o altă organizație neguvernamentală, Eco-Civica, Nicușor Dan fiind atunci vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul.

Demersurile respective contestau mai multe planuri urbanistice, dar și autorizațiile de construire primite de un important dezvoltator imobiliar, care între timp a edificat în zona Deltei Văcărești un ansamblu rezidențial.

După acele demersuri, atât administrative, cât și judiciare, calificate drept abuzive și de rea-credință, acel dezvoltator imobiliar a deschis o acțiune în răspundere delictuală, pretinzând daune de 1.000.000 de euro, plus dobânzile legale, atât din partea celor două ONG-uri, cât și din partea persoanelor fizice, implicit din partea lui Nicușor Dan.