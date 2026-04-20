Nicușor Dan a fost reclamat acum câțiva ani de un dezvoltator imobiliar că, în vremea când era activist civic, ar fi încercat să blocheze în mod abuziv, alături de un alt ONG, un important proiect în zona Deltei Văcărești.

Corespondent Știrile PRO TV: „Președintele României, Nicușor Dan, este în sala de judecată și răspunde la întrebările judecătorilor. Asta după ce, în urma ultimelor amenințări, dispozitivul Serviciului de Pază și Protecție a fost nevoit să asigure un culoar special spre sala de judecată. Iar acolo el trebuie să vorbească despre demersurile pe care le-a făcut alături de o altă organizație neguvernamentală, Eco-Civica, el fiind atunci vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul.

Încercări prin care se contestau mai multe planuri urbanistice, dar și autorizațiile de construire primite de un important dezvoltator imobiliar, care între timp a edificat în zona Deltei Văcărești un ansamblu rezidențial. Ei bine, după acele demersuri, atât administrative, cât și judiciare, calificate drept abuzive și de rea-credință, acel dezvoltator imobiliar a deschis o acțiune în răspundere delictuală, pretinzând daune de 1.000.000 de euro, plus dobânzile legale, atât din partea celor două ONG-uri, cât și din partea persoanelor fizice, implicit din partea lui Nicușor Dan. Vorbim despre un dosar care, în primă instanță, la tribunal, s-a soldat cu o victorie a celor chemați în judecată. Însă, până la urmă, lucrurile se vor tranșa aici, la Curtea de Apel București, o instanță care a decis că nu poate fi dată vreo decizie definitivă înainte ca protagoniștii acelor demersuri să fie audiați în mod personal, ceea ce se și întâmplă chiar în aceste momente.

Așadar, miza acestui proces este una extrem de importantă, pentru că, repet, cei care l-au chemat în judecată nu doar pe președintele Nicușor Dan, devenit între timp șef al statului, ci și pe ceilalți activiști civici, le pretind daune de 1.000.000 de euro. Așa că miza este una extrem de importantă. Acestea sunt, deocamdată, informațiile, cu mențiunea că reprezentanta firmei care l-a dat în judecată pe șeful statului, avocata care reprezintă dezvoltatorul imobiliar, a declarat că nu poate spune absolut nimic despre acest demers, pentru că nu a primit un mandat în acest sens.”