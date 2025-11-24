Președintele Nicușor Dan va fi prezent la ședința comună a Parlamentului de miercuri. Ce mesaj are de transmis

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului va avea loc miercuri, 26 noiembrie, începând cu ora 14:00, au decis luni seara Birourile reunite ale Parlamentului.

Cu acest prilej, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta un mesaj în faţa camerelor reunite ale Parlamentului referitor la Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030, în vederea aprobării, o scrisoare în acest sens fiind pe ordinea de zi a Birourilor reunite.

De asemenea, Adriana Săftoiu şi Robert Schwartz vor fi validaţi de Parlament în funcţiile de preşedinţi ai Societăţii Române de Televiziune, respectiv ai Societăţii Române de Radiodifuziune.

Între punctele aflate pe ordinea de zi a Birourilor reunite se mai află organizarea unei şedinţe solemne a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, o notă GRUI privind modificarea componenţei nominale a unor grupuri parlamentare, precum şi Raportul asupra inflaţiei - noiembrie 2025, înaintat de Banca Naţională a României.

Membrii CSAT au stabilit că statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor.

Principalul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.

„Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată astăzi de CSAT și care va fi prezentată de către Președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere.

Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei Românii moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, se arată într-un comunicat de presă.

