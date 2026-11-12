Serviciul de securitate ucrainean SBU a anunțat că a vizat nava Naro-Fominsk, în cadrul unei operațiuni mai ample cu drone, desfășurate împotriva terminalului petrolier rusesc Ust-Luga, de pe coasta Mării Baltice, scrie BBC.

Atacul, despre care se crede că este primul în care drone ucrainene au lovit o navă rusă într-o zonă a Mării Baltice deschisă traficului maritim civil, a ridicat întrebări cu privire la posibilitatea extinderii operațiunilor ucrainene de acest tip.

Helsinki a fost unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai Kievului, iar oficialii finlandezi au descris incidentul drept o consecință directă a continuării războiului la scară largă declanșat de Rusia.

Armata finlandeză a oferit puține detalii despre incident, însă se pare că atacul a avut loc într-o zonă îngustă a golfului, la o anumită distanță de coasta Finlandei.

Ministrul finlandez de Externe, Elina Valtonen, a insistat că situația din Marea Baltică rămâne stabilă și sigură și că traficul maritim nu este amenințat în niciun fel.

Potrivit informațiilor, oficialii din domeniul apărării i-au transmis Kievului că Golful Finlandei este o cale navigabilă relativ îngustă, folosită de petroliere și nave civile, dar și că în zonă se află cabluri submarine de comunicații.

SBU a descris nava rusă drept o corvetă de mici dimensiuni, de tip Buyan-M, echipată cu rachete de croazieră Kalibr și Oniks. Au apărut, de asemenea, informații neconfirmate potrivit cărora mai multe elicoptere de luptă rusești ar fi fost distruse.

Martin Herem, ministrul Apărării din Estonia, țară care are ieșire la Golful Finlandei, a declarat pentru postul public de televiziune ERR că nava a fost lovită în jurul orei 05:30, miercuri, fără să precizeze cum a fost atacată.

„Știm că, ulterior, din navă a ieșit fum. Nava s-a îndreptat înapoi spre Sankt Petersburg”, a spus oficialul estonian.

Amploarea pierderilor umane sau a pagubelor suferite de nava militară rusă rămâne neclară, iar Moscova oferă rareori astfel de informații.

„Flota rusă din Marea Baltică nu fusese afectată până acum, dar se pare că Ucraina a avut o fereastră de oportunitate și, în mod firesc, a încercat să profite de ea”, a declarat Emil Kastehelmi, analist militar și cofondator al grupului de monitorizare Black Bird.

Navele rusești și ucrainene au fost vizate în mod repetat în Marea Neagră de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Deși atacul recent asupra unei nave din Marea Baltică este fără precedent, Kastehelmi a declarat pentru BBC că nu îl consideră o escaladare gravă.

Dronele ucrainene sunt lansate în mod regulat spre teritoriul Rusiei din nordul Ucrainei. Se crede că mai multe rezervoare de depozitare de la terminalul Ust-Luga au fost lovite în noaptea de marți spre miercuri, iar incendiile izbucnite în port au putut fi văzute de peste graniță, din Estonia.

Herem a declarat că dronele ucrainene au atacat regiunea Ust-Luga de la miezul nopții până în jurul orei 06:00, zburând în mare parte în apropierea graniței cu Estonia, dar rămânând în spațiul aerian rusesc.

El a adăugat că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian estonian venind dinspre Letonia, după care s-a îndreptat către Rusia.