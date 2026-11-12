Bucurați-vă pentru că acest episod nesperat se va încheia brusc. În noaptea de vineri spre sâmbătă, temperaturile vor coborî cu 15 grade, în medie. Medicii spun că aceste oscilații puternice ne pot pune sănătatea la încercare.

Bucureștenii se bucură de temperaturi de vară

În București, parcurile s-au umplut de oameni care nu și-au permis să rateze o zi cu temperaturi de iunie, în noiembrie.

Un val de aer cald, venit dinspre sud, a adus temperaturi ridicate în mai toate regiunile țării. Maxima zilei a fost de 23 de grade și a fost înregistrată în Dobrogea.

Corespondent PROTV: „Ne mai bucurăm de o zi cu soare și vineri. La prânz vom avea în București 24 de grade și chiar 26, 27 în localități din Călărași și Constanța. Sâmbătă însă scoatem gecile groase și asta pentru că peste tot în țară vremea se răcește brusc. Valorile scad și cu 18 grade. În Capitală așadar nu vom avea mai mult de 6 grade în termometre.”

Meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii

Oana Păduraru, meteorolog: „Partea de nord, nord-vest este influențată atât de pasajul frontal care traversează zona țării noastre, cât și de masa de aer foarte rece. Această masă de aer rece va avansa. Într-un interval de 24 de ore, prin alternanțele care apar, trecem de la valori de toamnă, la valori de vară și apoi ne întoarcem la toamnă și chiar la valori specifice iernii. Minimele vor coborî sub -5 grade, chiar -8 grade.”

Aceste variații nu vor fi suportate ușor de toată lumea.

Mihai Grecu, medic șef UPU-SMURD Timișoara: „Practic organismul trebuie să își adapteze funcția cardiovasculară, și cea respiratorie, cea digestivă, cea neurologică la condițiile de mediu în așa fel încât toate aceste sisteme sunt supuse unui stres suplimentar. Din păcate, unde lucrurile sunt la limită, poate fi picătura care umple paharul. De la tensiunea arterială care își modifică valorile până la crizele de angină pectorală, toate sunt în măsură să îi îngrijoreze pe oameni.”

Potrivit Copernicus, și luna trecută a fost neobișnuită. A fost cea mai caldă lună octombrie înregistrată vreodată la nivel mondial.