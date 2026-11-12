În capitala Irlandei s-au adunat lideri din aproape 50 de țări europene, fără Rusia și Belarus, însă. Europenii vor și ei, la masa negocierilor, dar încă încearcă să se pună de acord cine îi va reprezenta. La Dublin, este și președintele României, Nicușor Dan.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Trebuie să ne asigurăm că Europa participă în mod regulat la aceste negocieri. Din ceea ce am auzit de la delegația noastră, discuțiile au fost serioase, cu substanță, s-a discutat mult despre garanțiile de securitate. Iar aici Europa trebuie să fie foarte atentă. Când americanii și rușii vorbesc despre acest lucru, nu este vorba doar despre garanții de securitate pentru Ucraina. De fapt, este vorba mai degrabă despre un fel de nou cadru de securitate între Europa și Rusia”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Trebuie mai întâi să ajungem la un armistițiu, să obținem progrese concrete, tangibile în Marea Neagră și să lucrăm la crearea condițiilor pentru un acord de pace”.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Toate aceste țări se confruntă cu aceeași amenințare: amenințarea din partea Rusiei. Cele mai noi rachete rusești au nevoie de doar cinci minute în plus pentru a ajunge la Dublin, Amsterdam, Madrid sau Roma față de timpul necesar pentru a ajunge la Tallinn sau Vilnius”.

Camelia Donțu, corespondent PRO TV la Dublin: „Președintele României, Nicușor Dan, a venit aici, la Dublin, în jurul prânzului, și a avut mai multe întâlniri cu premierul Albaniei, cu președintele Azerbaidjanului și cu secretarul general al Consiliului Europei. Dar probabil cea mai importantă întâlnire bilaterală de astăzi, care a durat 40 de minute, a fost cu cancelarul german, Friedrich Merz. De ce este atât de importantă această întâlnire? Pentru că Germania este una dintre țările care vrea să taie fondurile europene pentru coeziune din viitorul buget multianual, adică acele fonduri pe care România le folosește în regiunile mai puțin dezvoltate, să construiască autostrăzi, să ridice spitale. Așadar, această discuție este importantă. Pe de altă parte, să nu uităm că Germania este un partener strategic în ceea ce privește domeniul apărării. De altfel, de aceasta este importanța celor două zile de reuniuni de aici, de la Dublin.

Liderii europeni, peste 50 de lideri europeni, se întâlnesc și discută informal despre problemele Europei la acest moment. Bineînțeles, pe primul loc se află securitatea Europei. Și cei de aici spun foarte clar că securitatea Ucrainei este legată de securitatea Europei. Mâine urmează o întâlnire a liderilor Uniunii Europene și șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Va participa, bineînțeles, și președintele Nicușor Dan.

Se va discuta pentru prima dată la nivel de lideri despre pericolele inteligenței artificiale și care sunt măsurile care trebuie luate în viitorul apropiat. Bineînțeles că se va discuta și despre amenințările hibride care au loc acum în Europa, însă pe ultima 100m a mai apărut un punct pe ordinea de zi. Este vorba de a stabili cine va reprezenta Uniunea Europeană și cine va reprezenta Europa la masa negocierilor cu Rusia. Dacă, bineînțeles, europenii vor fi acceptați”.