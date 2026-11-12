Pentru început, din luna ianuarie, se califică doar cei care au carte electronică de identitate. Aplicația va fi opțională și nu va înlocui actele clasice pe hârtie. Și ANAF se pregătește să-și modernizeze site-ul, astfel încât oricine va putea să vadă, ușor, cât datorează statului și să depună declarațiile online.

RO Wallet va păstra actele direct pe telefon

RO Wallet, portofelul digital, mută pe telefon actele de care avem nevoie în relația cu statul sau cu firmele private.

Corespondent PROTV: „RO Wallet va putea fi descărcat gratuit, iar lansarea oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027. La acea dată, cei care au carte electronică de identitate vor putea avea pe telefon, prin intermediul acestei aplicații, datele personale, permisul de conducere, cardul de sănătate și dovada domiciliului, dar și o funcție de verificare a vârstei - fără să dezvăluim CNP-ul. Astfel, vor putea dovedi cine sunt, unde locuiesc sau dacă au 18 ani - de exemplu, la magazin.”

Din toamna lui 2027, aplicația va fi disponibilă și pentru cei cu buletine clasice, după verificarea identității. RO Wallet va fi opțional, nu va înlocui actele fizice, iar documentele digitale vor putea fi folosite și în celelalte state ale Uniunii.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: „Proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală, cu respectarea confidențialității și cu protecția datelor personale.”

ANAF pregătește un site mai ușor de folosit

Nici interacțiunea cu ANAF nu va mai fi aceeași. Fiscul pregătește un site nou, după ce contribuabilii au reclamat ani la rând că platforma actuală se blochează și se încarcă greu.

Prin noul Spațiu Privat Virtual, persoanele fizice și firmele vor putea vedea mai ușor ce sume au de plată și pentru ce. Vor exista și formulare precompletate, mai ușor de accesat de pe telefon, iar chatbotul Ana va putea răspunde mai rapid la întrebări despre taxe și impozite.

Fiscul va împărți contribuabilii în trei categorii de risc

În paralel, Fiscul pregătește împărțirea tuturor contribuabililor în trei categorii de risc, pentru ca inspectorii să poată merge țintit la cei care nu își plătesc datoriile către stat.

Adrian Nica, președintele ANAF: „În anul 2027, ANAF-ul și-a asumat prin proiectele internaționale registrul riscului și clasificarea contribuabililor pe risc: mare, mediu, mic. Dintre contribuabilii pe care îi administrăm au fost identificați 1.800 ca având risc mare.”

Alți 7.000 de contribuabili au fost evaluați cu risc mediu, a mai spus șeful Fiscului.