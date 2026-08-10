Tribunalul Cluj va fi instanţa care va judeca dosarul, scrie News.ro. În dosarul deschis după vandalizarea ambulanţei în localitatea Rece Cristur, judeţul Cluj, patru dintre cei şapte inculpaţi care au fost arestaţi preventiv, luni, prin decizie a Judecătoriei Dej, au înaintat contestaţie la măsura arestării preventive, potrivit portalului instanţei de judecată.

Alte trei persoane, doi bărbaţi şi o femeie, au fost, de asemenea, arestate preventiv, dar sub acuzaţia de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Inculpaţii au posibilitatea de a contesta măsura dispusă de Judecătoria Dej în termen de 48 de ore de la pronunţarea care a avut loc luni dimineaţă.

În faţa instanţei, cei şapte au cerut, prin avocaţii din oficiu care i-au reprezentat, să fie arestaţi la domiciliu sau plasaţi sub control judiciar.

Fiecare dintre inculpaţii acuzaţi că au atacat ambulanţa a fost reprezentat de câte un avocat din oficiu, pentru care statul plăteşte, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj, câte 1.304 lei pentru fiecare avocat.

Statul plătește cu câte 1.304 lei fiecare avocat din oficiu

"Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în cuantum de 1.304 lei fiecare, care se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj", se arată în minuta Judecătoriei Dej.

Şapte persoane cu vârste între 18 şi 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru implicare în atacul asupra unei ambulanţe, într-o localitate din judeţul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informaţii potrivit cărora o ambulanţă "fură copii".

Potrivit procurorilor, cei şapte arestaţi sunt acuzaţi de distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Doi dintre inculpaţi sunt cercetaţi şi pentru împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice, iar o femeie este acuzată şi de lovire sau alte violenţe.