Emil Boc, după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare în Cluj: „Trebuie reglementat conținutul de pe rețelele sociale”

Emil Boc susţine că este nevoie de un control al algoritmilor de inteligenţă artificială şi al conţinutului, iar aceste aspecte ar trebui să intre în atenţia legiuitorilor la nivel naţional şi european.

Mesajul primarului din Cluj-Napoca vine după ce autoritățile au deschis o anchetă în cazul ambulanței atacate. De la producerea incidentului, șapte persoane au fost arestate preventiv.

„Ei, cei care salvează vieţile noastre să fie atacaţi de către ignoranţi, de oameni violenţi, de oameni lipsiţi de responsabilitate! Dincolo de actul de netolerat de violenţă, care e de condamnat şi pedepsit ca atare - sub nicio formă violenţa nu are ce exista în spaţiul public sau privat, şi felicit autorităţile statului că şi-au făcut imediat datoria cu profesionalism - dincolo însă de condamnarea şi de pedepsirea exemplară a acestui act de violenţă trebuie să reflectăm asupra unor probleme din societatea românească”, transmite Emil Boc, duminică seară, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Fostul prim-ministru atrage atenţia asupra unor realităţi precum „ignoranţa, lipsa de educaţie” a unora care nu au „gândirea critică şi capacitatea minimală, educaţională” de a distinge între realitate de fals. În acest context, el consideră că, mai mult ca oricând, educaţia trebuie încurajată şi „susţinută, prin orice mijloace posibile”, aceasta fiind o metodă de a lupta împotriva extremismului, populismului şi violenţei.

Emil Boc afirmă că trebuie avută în vedere şi educaţia cu privire la reţelele sociale, în aşa fel încât oamenii să facă diferenţa între realitate şi ficţiune, el spunând că educaţia digitală devine o „necesitate” la orice vârstă.

Boc susţine că este nevoie de un control al algoritmilor de inteligenţă artificială şi al conţinutului, iar aceste aspecte ar trebui să intre în atenţia legiuitorilor la nivel naţional şi european, „pentru a avea un spaţiu virtual ferit de asemenea pericole”.

„Trebuie cu adevărat reglementat conţinutul de pe reţele sociale. Nu cred că interzicerea este soluţia, oricând se vor găsi soluţii de a evita ceea ce interzici, dar de a controla conţinutul informaţiilor din reţele sociale, pentru a nu fi spuse tot felul de prostii, fantezii, incitări la violenţă sau de altă natură este responsabilitatea proprietarilor platformelor digitale”, mai spune primarul municipiului Cluj-Napoca.

El consideră că astfel de măsuri „nu mai trebuie amânate şi trebuie urgent să fie implementate”.