Emil Boc, după ce o ambulanță a fost atacată cu topoare în Cluj: „Trebuie reglementat conținutul de pe rețelele sociale”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Emil boc inquam photos dana cotovanu
Inquam Photos / Dana Coțovanu

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat în urma atacului care a avut loc asupra unei ambulanţe în judeţul Cluj, el susţinând că este nevoie de încurajarea educaţiei şi a educaţiei digitale.

autor
Adrian Popovici

Emil Boc susţine că este nevoie de un control al algoritmilor de inteligenţă artificială şi al conţinutului, iar aceste aspecte ar trebui să intre în atenţia legiuitorilor la nivel naţional şi european.

Mesajul primarului din Cluj-Napoca vine după ce autoritățile au deschis o anchetă în cazul ambulanței atacate. De la producerea incidentului, șapte persoane au fost arestate preventiv.

„Ei, cei care salvează vieţile noastre să fie atacaţi de către ignoranţi, de oameni violenţi, de oameni lipsiţi de responsabilitate! Dincolo de actul de netolerat de violenţă, care e de condamnat şi pedepsit ca atare - sub nicio formă violenţa nu are ce exista în spaţiul public sau privat, şi felicit autorităţile statului că şi-au făcut imediat datoria cu profesionalism - dincolo însă de condamnarea şi de pedepsirea exemplară a acestui act de violenţă trebuie să reflectăm asupra unor probleme din societatea românească”, transmite Emil Boc, duminică seară, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Fostul prim-ministru atrage atenţia asupra unor realităţi precum „ignoranţa, lipsa de educaţie” a unora care nu au „gândirea critică şi capacitatea minimală, educaţională” de a distinge între realitate de fals. În acest context, el consideră că, mai mult ca oricând, educaţia trebuie încurajată şi „susţinută, prin orice mijloace posibile”, aceasta fiind o metodă de a lupta împotriva extremismului, populismului şi violenţei.

Recomandări Video

Emil Boc afirmă că trebuie avută în vedere şi educaţia cu privire la reţelele sociale, în aşa fel încât oamenii să facă diferenţa între realitate şi ficţiune, el spunând că educaţia digitală devine o „necesitate” la orice vârstă.

Boc susţine că este nevoie de un control al algoritmilor de inteligenţă artificială şi al conţinutului, iar aceste aspecte ar trebui să intre în atenţia legiuitorilor la nivel naţional şi european, „pentru a avea un spaţiu virtual ferit de asemenea pericole”.

„Trebuie cu adevărat reglementat conţinutul de pe reţele sociale. Nu cred că interzicerea este soluţia, oricând se vor găsi soluţii de a evita ceea ce interzici, dar de a controla conţinutul informaţiilor din reţele sociale, pentru a nu fi spuse tot felul de prostii, fantezii, incitări la violenţă sau de altă natură este responsabilitatea proprietarilor platformelor digitale”, mai spune primarul municipiului Cluj-Napoca.

El consideră că astfel de măsuri „nu mai trebuie amânate şi trebuie urgent să fie implementate”.

Ambulanță atacată cu bâte și topoare în timpul unei misiuni

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

Potrivit DSU, urmează să se stabilească dacă atacatorii ar fi fost influențați de un video care circulă pe o rețea socială în care apare o autospecială asemănătoare cu cea vandalizată, cu textul ”ambulanța neagră”. Este vorba despre o trimitere la o legendă urbană potrivit căreia o astfel de salvare ar fura copii. Surse din poliție spun că, înainte să ajungă la bolnav, salvatorii ar fi oprit să ceară indicații despre adresa la care trebuiau să ajungă de la niște tineri. Aceștia ar fi povestit apoi acasă, iar acolo ar fi făcut legătura cu filmul văzut pe internet.

Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat.

Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

Cât a crescut nivelul Dunării la Cernavodă după scufundarea barjelor. Centrala va mai putea funcționa cel puțin nouă zile

Sursa: News.ro

Etichete: ambulanta, cluj, ambulanta neagra,

Articol recomandat de sport.ro
Ștefania Uță, campioană mondială cu triplu record! Românca nu are rival în lume la 400 metri garduri
Ștefania Uță, campioană mondială cu triplu record! Românca nu are rival în lume la 400 metri garduri
Citește și...
Știri Actuale
Șapte persoane arestate pentru atacul cu topoare asupra unei ambulanțe din Cluj. Ce spune DSU despre „ambulanța neagră”

Șapte persoane au fost arestate preventiv în urma incidentului șocant, petrecut în județul Cluj. O salvare în misiune a fost atacată de câțiva localnici cu bâte și topoare.
Știri Actuale
Cum ar fi ajuns un clip despre „ambulanța neagră” să ducă la atacul cu bâte și topoare din Cluj. Trei tineri, reținuți

Incident șocant petrecut, într-o localitate din județul Cluj. O salvare în misiune a fost atacată de niște localnici, cu bâte și topoare. 
Știri Actuale
Ambulanță atacată cu topoarele în Cluj, după un zvon pe TikTok că „fură copii”. Șoferul, rănit. Reacția autorităților | VIDEO

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

Recomandări
Știri Actuale
Dunărea rămâne la un debit minim istoric. Când ar putea fi înregistrate creșteri importante la intrarea în România

Debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, se va menține staționar, la valoarea de 1.400 m³/s, până la data de 17 august, anunță luni Administrația Națională „Apele Române” (ANAR).

Stiri Economice
Ce exportăm și unde ajung produsele „Made in Romania”. Categoria care aduce cei mai mulți bani în țară

În primele șase luni din 2026, România a avut exporturi de 35,45 miliarde de euro și a importuri de 48,17 miliarde de euro cu statele UE. Aceste schimburi au reprezentat 72,3% din totalul exporturilor și 73,6% din totalul importurilor României.

Stiri Politice
Ședință extraordinară la Guvern. Executivul alocă încă 5,1 milioane de lei pentru intervenții de urgență pe Dunăre. DOCUMENT

Guvernul se reuneşte luni în şedinţă extraordinară, a anunţat Biroul de presă al Executivului. În cadrul reuniunii, care se va desfăşura în format hibrid, începând cu ora 16:00, ar urma să fie aprobate noi măsuri în contextul crizei energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 August 2026

49:43

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Terapia hormonală în menopauză poate corecta sindromul cardio-metabolic

17:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marius Bilașco, verdict după debutul lui Filip Stojilkovic la Rapid: „S-a muncit foarte mult la acest transfer”

Sport

Universitatea Craiova ne poate salva de un an ”horror” în Europa! Cum arată acum ”clasamentul care contează”