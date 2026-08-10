La audieri, suspecții au făcut declarații halucinante. Au crezut că a venit la ei, în localitate așa-numita "ambulanță neagră", despre care au aflat de pe rețelele sociale că ar răpi copii. Informația este dezmințită vehement de autorități.

Aceștia sunt cei șase bărbați arestați preventiv pentru loviri și alte violențe, tulburarea liniștii publice și distrugere. Împreună cu ei a fost încătușată și o femeie. Împreună au atacat o ambulanță sâmbătă seara într-un sat din comuna Recea Cristur, județul Cluj. Salvarea tocmai preluase un pacient cu probleme cardiace.

Corespondent ȘtirileProTV: Chiar aici aproape de ieșirea din sat ambulanța care transporta atunci pacientul la spital, a fost blocată de 2 mașini care au oprit în fața ei astfel încât să nu mai poată trece. Apoi din cele două vehicule s-au dat jos mai multe persoane care au început să atace. Pe jos încă au rămas cioburile geamului de la ambulanță pe care una dintre persoane a spart cu o piatră.

Atacatorii aveau la ei securi și bâte cu care au început să lovească vehiculul. Medicul care se afla pe scaunul din dreapta în ambulanță povestește cu groază prin ce a trecut.

Dr. Baciu Mariana, medicul din ambulanță: În momentul în care ei au fost lângă noi, au dat cu securea. în oglindă, în parbrizul meu, eu în acel moment m-am culcat pe scaunul de lângă mine, de acolo n-am auzit decât bum, bum, din toate direcțiile dădeau.

Care e starea medicului rănit

Echipajul a reușit să scape și să ajungă în cele din urmă la spitalul din Cluj-Napoca, la o distanță de 60 de km. Șoferul ambulanței a fost operat la ochi în aceeași seară.

Simona Nicoară, șef secție Oftamologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj: În acest moment cu fermitate spun că de a-și pierde vederea nu există riscul. Nu pot să vă spun cu precizie cât anume va fi afectată vederea în urma acestei agresiuni.

Potrivit autorităților, totul ar fi pornit după ce echipajul de ambulanță a oprit lângă un grup de adolescenți pentru a le cere indicații în legătură cu adresa la care se afla pacientul. La audieri, suspecții le-au spus anchetatorilor că tinerii ar fi crezut că este vorba despre așa-numita "ambulanță neagră", despre care circulă pe rețelele sociale informații false că ar răpi copii.

Speriați, adolescenții și-ar fi sunat părinții, care au pornit în urmărirea ambulanței. Imediat după atac, spun autoritățile, aceștia au apelat și 112, anunțând că prin sat circulă o presupusă "ambulanță neagră".

Alexandru Rus, primarul localității: Pe fondul dezinformării, au postat alte persoane că undeva într-o comună vecină e ambulanță neagră.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă indivizii au fost influențați sau nu de un film postat pe o rețea socială.