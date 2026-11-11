Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc: „E clar că trebuie să regândim acest sistem. Dar contează enorm cum o facem”

Stiri Politice
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Nicoleta pauliuc id141905 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc afirmă că liberalii ar trebui să aibă „un cuvânt de spus” în reforma administrativ-teritorială, anunțată de PSD imediat după instalarea Guvernului Niculescu.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, citat de Agerpres, senatoarea a amintit faptul că PNL are 1.132 de primari şi 11 preşedinţi de consilii judeţene, drept pentru care liberalii ar trebui să vină „cu propria viziune”.

„Cu 1.132 de primari şi 11 preşedinţi de consilii judeţene, PNL trebuie să aibă un cuvânt de spus în reforma administrativ-teritorială. O comună nu e doar o cifră într-un Excel. E locul în care oamenii îşi cresc copiii, îşi îngrijesc părinţii şi îşi construiesc o viaţă. România funcţionează după o organizare administrativă din 1968. E clar că trebuie să regândim acest sistem. Dar contează enorm cum o facem. Ţara noastră nu are nevoie doar de o hartă cu mai puţine primării. Are nevoie de comunităţi mai puternice, de servicii publice mai bune şi de o administraţie mai aproape de cetăţeni. Ieri am aflat noi detalii despre reforma administrativ-teritorială pregătită de PSD, pe care social-democraţii vor să o adopte prin asumarea răspunderii Guvernului. Un algoritm va evalua comunele. Apoi vor exista consultări la nivelul prefecturilor. Dar oamenii vor avea cu adevărat un cuvânt de spus sau vor fi doar informaţi despre deciziile deja luate?”, a spus ea.

Pauliuc: „Să construim împreună o propunere liberală de reformă pe care să o susţinem în Parlament”

De asemenea, Pauliuc propune ca PNL să vină în Parlament cu o reformă proprie, rezultată în urma unei consultări cu aleşii locali ai partidului.

PNL nu trebuie să aştepte reforma PSD ca să o critice. Trebuie să vină cu propria viziune, o viziune construită de jos în sus, împreună cu cei peste 1.100 de primari liberali, cu preşedinţi de consilii judeţene şi consilierii noştri locali şi judeţeni. De aceea, în loc de dispute interne sterile, propun o consultare în PNL cu aleşii noştri locali. Să construim împreună o propunere liberală de reformă pe care să o susţinem în Parlament. Eu cred că propunerea noastră trebuie să pornească de la trei principii liberale simple. Primul: banii economisiţi rămân în comunitate. Dacă reducem cheltuielile administrative, economiile trebuie să se întoarcă în drumuri, apă, şcoli şi dispensare, nu să plece la Bucureşti. Al doilea: descentralizare adevărată. O primărie mai mare trebuie să aibă mai multe competenţe şi mai mulţi bani. Altfel facem doar o primărie mai mare şi la fel de săracă. Şi al treilea: satul nu dispare odată cu primăria. Oamenii trebuie să îşi păstreze identitatea, tradiţiile şi reprezentarea. Nicio comunitate nu trebuie să fie uitată. Scopul reformei nu poate fi doar să desfiinţăm primării şi să reducem cheltuieli. Scopul trebuie să fie ca oamenii să trăiască mai bine'', a fost mesajul Nicoletei Pauliuc.

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PSD vrea ca Guvernul Niculescu să-și asume răspunderea pe reforma administrativ-teritorială

La scurt timp după învestirea Guvernului Niculescu, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că îi va propune premierului ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială şi pe reorganizarea la nivel guvernamental.

În replică, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat că reforma administrativ-teritorială şi a administraţiei, pentru care PSD cere asumarea răspunderii Guvernului, sunt "lucruri cu care orice om sănătos la cap rezonează pozitiv", dar ele trebuie discutate cu administraţia şi cu societatea, "altminteri sunt doar cuvinte frumoase".

De asemenea, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu a discutat nici cu PSD şi nici cu Luca Niculescu despre reforma administraţiei locale, el menţionând că România are nevoie de o reformă administrativă, dar care trebuie făcută extrem de bine gândit.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat că reforma administraţiei publice locale, în special în ceea ce priveşte comasarea unor localităţi, trebuie să ţină cont de voinţa comunităţilor vizate şi de elementul etnic, neputând fi realizată exclusiv pe baza unor criterii numerice.

El a precizat că UDMR nu se opune în principiu reformei administrative, însă consideră că orice reorganizare care presupune comasarea unor localităţi trebuie să fie precedată de consultarea cetăţenilor prin referendum local.

Iar liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a afirmat că pentru reforma administrativ-teritorială este necesar "un consens parlamentar", iar dacă Guvernul îşi va angaja răspunderea pe un astfel de proiect, AUR va încerca să depună moţiune de cenzură.

„Marea reformă” din micile comune. Cum vrea Guvernul să comaseze peste 400 de primării din toată țara

Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: PNL, Nicoleta Pauliuc, reforma administrativa, primari,

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