Potrivit programului anunţat de Guvern, cei doi premieri vor avea o întrevedere tete-a-tete, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră. În cursul dimineţii, Robert Fico va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Amintim că Robert Fico menține legăturile strânse cu Rusia, în ciuda protestelor de stradă din Slovacia, în care oamenii îi contestă poziția anti-UE și anti-NATO.

De asemenea, Fico a suspendat asistența militară oficială acordată Ucrainei, a criticat sancțiunile UE împotriva Rusiei, a respins aderarea Kievului la NATO și s-a întâlnit cu Vladimir Putin, despre care a zis că nu este prieten cu liderul rus, ci „coleg”.