De asemenea, el a spus că Partidul Social Democrat (PSD) ar putea da numele viitorului prim-ministru.

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan, după votul moțiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a afirmat că nu va fi una ușoară.

''Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă ușoară dar e un om puternic și o să o ducă la fel ca și mine'', a declarat Ciolacu, la finalul ședinței CJ Buzău.

El a adăugat că moțiunea de cenzură va duce la căderea actualului guvern, iar PSD ar putea propune numele viitorului prim-ministru, având cei mai mulți parlamentari.

''Președintele României, este atributul domniei sale de a face desemnarea de prim ministru, nu a unui partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul președinte. De obicei partidul cu cei mai mulți parlamentari propune primul ministru, dar aceste discuții se duc cu președintele și președintele desemnează prin decret un prim ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament să fie trecut prin votul parlamentarilor. Vom vedea marți, dacă vreți o părere proprie cu experiență destul de bogată parlamentară și de președinte al Camerei, moțiune va trece. Eu cred că va fi moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria României'', a spus Marcel Ciolacu.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE - Întâi România va fi dezbătută și votată pe data de 5 mai.