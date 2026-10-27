În replică, șeful Guvernului, aflat în vizită oficială în Republica Moldova, a declarat că „nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe, alte impozite”.

„Acest Guvern nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi și că vom avea datele în curând și atunci ne vom putea pronunța. Deci nu voi intra în alte detalii, pur și simplu pentru că nu avem toate detaliile răspunsului, dar, în mare parte știți care este poziția noastră și nimeni nu-și dorește în România să existe alte taxe, alte impozite. Noi vrem să aducem prosperitate, nu să prelungim austeritatea”, a spus Niculescu.

Guvernul a promis pensii indexate și sprijinirea celor vulnerabili, fără taxe noi

Guvernul Niculescu a promis indexarea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și sprijin pentru cei vulnerabili, fără taxe noi. Analiștii economici sunt însă reticenți: „Nu se vor putea îndeplini pe termen scurt”.

României îi „lipsesc vreo 10-12 miliarde în acest moment, pentru buna funcționare a statului”, a spus și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Declarația prim-ministrului Niculescu vine la scurt timp după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Executivul format din miniștri PSD și tehnocrați nu va cere bani în plus de la cetățeni pentru a acoperi deficitul bugetar - asta în condițiile în care PSD a promis deja inclusiv indexarea pensiilor în 2027.

De asemenea, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că nu-și dorește majorarea sau impunerea de taxe și impozite noi în 2027, dar că promisiunile făcute de Guvern au nevoie de surse de finanțare.