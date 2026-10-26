Ba chiar anunță că am putea avea o reducere a TVA. Este contrazis, însă, de economiști, care nu văd posibilă o astfel de scădere. Nu este foarte clar nici ce se întâmplă cu banii din Pilonul II de pensii ai aproape nouă milioane de români.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că nu-și dorește majorarea sau impunerea de taxe și impozite noi în 2027, dar promisiunile făcute de Guvern au nevoie de surse de finanțare.

Asta în condițiile în care PSD a venit cu angajamente pentru populație, inclusiv indexarea pensiilor. În plus, sunt necesare două rectificări bugetare până la finalul anului.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Nu există o resursă specială, secretă, un cufăr de galbeni undeva neconsumat, disponibil aici, la Ministerul de Finanțe, care acum să înceapă să fie consumat. Eu, personal, ca ministru, nu-mi doresc să introduc noi taxe. Nu ar fi bine să introducem noi taxe, dar, în același timp, nici nu putem, fără să avem toate datele la dispoziție, să ne antepronunțăm asupra măsurilor pe venituri sau cheltuieli pe care urmează să le luăm în momentul elaborării bugetului”.

Asta, deși Sorin Grindeanu dă asigurări că nimeni nu va plăti nimic în plus în 2027 față de anul acesta.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește!”

Ba chiar, dacă finanțele o vor permite, șeful PSD anunță că am putea vedea o reducere a TVA.

Sorin Grindeanu: „N-am nicio ezitare să reduc TVA-ul, dacă acest spațiu fiscal există”.

Dragoș Cabat, analist economic al CFA România: „Nici în 2027 și probabil nici în 2028 și poate nici în 2029 nu poate scădea TVA-ul, pentru că nu sunt bani. Și, în momentul acesta, TVA e principala sursă de venit bugetar și cea mai sigură sursă, dacă nu principala, și taxele nu pot scădea”.

La finalul lunii trecute, într-un podcast, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că, dacă Pilonul II ar dispărea și contribuțiile aferente ar merge integral la Pilonul I, sistemul public nu ar mai avea nevoie de aceeași subvenție de la bugetul de stat.

Acum, Sorin Grindeanu vorbește despre „anumite reglaje” la Pilonul II de pensii private, la care contribuie aproape nouă milioane de români.

Reporter: „Veți da asigurări, cum a făcut premierul Luca Niculescu, că Guvernul nu se va atinge de Pilonul 2?”

Sorin Grindeanu: „Am dat asigurări că nu vor fi creșteri de taxe, punct”.

Reporter: „Nu e cazul să se umble la Pilonul 2?”

Sorin Grindeanu: „Nu! De la anumite reglaje care pot fi până la dispariția Pilonului II e mare diferență”.

Alexandru Nazare: „Nu avem nicio intenție să intervenim asupra Pilonului II de pensii!”

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL: „Să intre în Pilonul II cred că este sinucidere politică pentru orice Guvern care ar încerca așa ceva. E o variantă în care își bagă mâna în buzunarul dumneavoastră”.

Între timp, social-democrații îi cer premierului Luca Niculescu să-și angajeze răspunderea până în martie, în Parlament, pe proiectul privind comasarea voluntară a localităților de până în 1.500 de locuitori, dar și pe reorganizarea la nivel central a agențiilor și companiilor de stat.