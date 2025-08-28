Crește plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici. Precizări importante de la Guvern

Guvernul a decis joi majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 lei la 395.000 lei, care intră în vigoare de la 1 septembrie. De asemenea, s-a simplificat procesul de înregistrare în scopuri de TVA, dar și de ieșire din sistemul TVA.

Ministerul Finanțelor a anunțat joi adoptarea în ședința de Guvern a Ordonanței de Guvern care aduce modificări importante Codului Fiscal, cu impact direct asupra întreprinderilor mici, potrivit unui comunicat transmis de instituție pentru Știrile ProTV.

Cea mai importantă măsură este majorarea plafonului național de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, decizie ce va intra în vigoare la 1 septembrie 2025.

Măsura face parte din transpunerea în legislația națională a Directivei UE 2020/285, care are ca scop armonizarea fiscalității la nivel european și simplificarea obligațiilor pentru IMM-uri, oferindu-le un cadru legal mai flexibil.

Astfel, întreprinderile mici, respectiv persoanele juridice impozabile stabilite în România care înregistreazã o cifră de afaceri sub plafonul de 395.000 de lei, vor avea posibilitatea să beneficieze de regimul special de TVA pentru întreprinderi în alte state membre, dacă cifra de afaceri a acestora nu depășește la nivelul UE plafonul de 100.000 de euro și operațiunile efectuate în statul membru în care solicită aplicarea scutirii nu depășește plafonul de scutire aplicabil în statul membru respectiv.

Acest fapt înseamnă că aceste întreprinderi nu colectează TVA pentru livrările de bunuri/prestări de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor.

„Prin această ordonanță, România continuă alinierea la principiile europene privind concurența loială, prin asigurarea unui cadru fiscal digitalizat, prietenos, în linie cu standardele europene. Dorim ca antreprenorii români să concureze de la egal la egal pe piața unică și să creștem conformarea voluntară prin reducerea costurilor administrative”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Se simplificã procesul de înregistrare în scopuri de TVA

Persoanele impozabile care au depășit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafonul anterior intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului) nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depășirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

Dacă în luna august 2025 a fost depășit și plafonul de 395.000 lei, persoana impozabilă trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu în data de 10 septembrie 2025 și să aplice regimul normal de taxare începând cu această dată. Înregistrarea în scopuri de TVA a respectivei persoane se va considera valabilă începând cu data de 10 septembrie 2025.

Persoanele impozabile înființate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 lei.

Posibilitatea de a ieși din sistemul de TVA

Persoanele impozabile înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025, inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidență a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Serviciile prestate electronic vor fi impozabile în locul unde clientul își are domiciliul sau reședința

De asemenea, prin Ordonanța adoptată joi, se transpun în legislația națională prevederile Directivei europene în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată care vizeazã, în principal, modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activitățile / evenimentele care presupun prezență virtuală / sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală, pentru a se asigura impozitarea în statul membru de consum.

Astfel, serviciile prestate unui client prin mijloace electronice sunt impozabile în locul în care clientul este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită.

