Premierul Ilie Bolojan: „Nu mi-am bătut joc niciodată de încrederea oamenilor. Izolarea nu e o soluţie”

Premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, a afirmat, joi, că atunci când eşti pe o funcţie publică, te întâlneşti cu foarte mulţi oameni, iar ideea de a te izola este falsă, punctând că a avut grijă să nu îşi bată joc de încrederea oamenilor.

"Ceea ce poţi să faci este să ai un registru de intrări-ieşiri, să faci aceste întâlniri publice, că n-ai nimic de ascuns, şi v-am spus, într-o întâlnire, în mod evident, când te întâlneşti cu oameni noi, s-ar putea să vină oameni care au o agendă care nu este în regulă, dar v-am spus, problema este cu cine te întâlneşti, problema este dacă oamenii ăia îţi cer ceva sau nu-ţi cer ceva şi mie nu mi s-a cerut nimic nelalocul lui şi, doi, dacă totuşi îţi cer ceva, cum răspunzi tu? Şi în toţi aceşti ani, întâlnindu-mă cu tot felul de oameni, cu tot felul de probleme, am ştiut care este limita posibilităţilor de a face un lucru sau altul şi dacă vă uitaţi în activitatea mea, nu veţi găsi scandaluri de tipul acesta, pentru că am încercat să onorez încrederea care mi s-a acordat prin votul cetăţenilor, în aşa fel încât să nu-mi bat joc de acest vot. (...) Ideea de a te izola este falsă", a afirmat premierul Bolojan, la postul Euronews România.

Şeful Guvernului a arătat că a avut mereu grijă să nu îşi bată joc de încrederea oamenilor.

"În întâlnirile pe care le-am avut de când sunt preşedintele PNL, m-am întâlnit cu nenumăraţi colegi care aveau probleme politice, aveau probleme administrative. Gândiţi-vă că dacă vine un preşedinte de consiliu judeţean care e şi preşedinte de organizaţie, de cele mai multe ori vine cu problemele administraţiei lor, avem o centură care nu se mai termină, există un proiect care nu are avizele şi aşa mai departe, şi aceste discuţii sunt inevitabile, dar, v-am spus, depinde ce faci tu şi am avut grijă ca în toţi aceşti ani să nu-mi bat joc de încrederea oamenilor", a mai menţionat premierul Ilie Bolojan.

