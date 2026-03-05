El a afirmat, la postul B1 TV, că în ultimii 20 de ani dezvoltarea s-a concentrat în reședințele de județ și în zonele metropolitane.

"Pe lângă migrația externă pe care am avut-o, am avut o migrație internă, din ruralul îndepărtat, în urban sau în metropolitan. Problema pe care o avem astăzi este că între reședința de județ și zona metropolitană nu există o planificare a dezvoltării, pentru că actuala legislație care ține de zone metropolitane nu dă o autoritate unei singure primării de reședință. Acolo unde primarii au avut o relație bună, unde au fost rezonabili, unde s-au înțeles, au putut face proiecte în comun. Cu cât o zonă este mai divizată, cu cât problemele sunt mai împărțite, cu atât șansa să faci proiecte combinate scade", a declarat Bolojan.

El a propus ca primăriile care au o graniță administrativă cu o reședință de județ să devină primării de sector. Astfel, planurile mari de dezvoltare ar urma să fie elaborate de primăria de reședință.

"Ne place, nu ne place, foarte multe din aceste zone sunt zone dormitor pentru reședința de județ. Oamenii locuiesc în zonele metropolitane, dar navetează spre reședință. Or, o zonă de primării de sector extinsă, așa cum avem în toată lumea - în zona unor orașe mari sunt sisteme de zone metropolitane, dar organizate și planificate - ar însemna că primăria din reședință se ocupă de transportul în comun, de circulație, de sistemele mari, de urbanismul mare, iar primăria din comuna respectivă rămâne cu străzile secundare, rămâne cu politicile de deservire", a spus prim-ministrul.

Bolojan a reiterat că în cazul în care autoritățile locale din cele 3.300 de unități administrativ-teritoriale nu își vor eficientiza activitatea, în timp se va ajunge la comasarea unor localități.

"Dacă mâine am comasa comunele, nu știu, sub 1.500 de locuitori, nu s-ar întâmpla nimic. Dar nu trebuie să facem comasări fără o analiză care ține cont de distanțe - uneori sunt comune care nu au un număr mare de locuitori, dar au o distanță destul de mare, sunt împrăștiate - de condițiile reale", a evidențiat premierul.

El a menționat că ar fi de acord cu astfel de comasări în cazul în care va exista o majoritate politică favorabilă.

"Din punctul meu de vedere, dacă se va crea o masă critică pe tema asta, nu văd de ce... Cel puțin eu, personal, sunt de acord cu acest lucru", a mai spus șeful Guvernului.