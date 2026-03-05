Nava Arctic Metagaz fusese sancționată de Statele Unite și de Uniunea Europeană, deoarece făcea parte din așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei — un grup de petroliere vechi folosite pentru a transporta petrol și gaze rusești în lume, ocolind sancțiunile occidentale, potrivit The Guardian.

Potrivit Autorității Maritime Libiene, marți au avut loc „explozii bruște, urmate de un incendiu masiv” la bordul navei, în timp ce aceasta se afla la aproximativ 240 km de orașul Sirte.

Petrolierul transporta aproximativ 61.000 de tone de GNL și s-a scufundat complet între Libia și Malta. Toți cei 30 de membri ai echipajului au fost salvați și transferați pe o altă navă care se îndrepta spre orașul Benghazi.

Putin acuză Ucraina de „atac terorist”

Într-o intervenție la televiziunea de stat rusă, Vladimir Putin a calificat incidentul drept un „atac terorist”, afirmând că Ucraina ar fi responsabilă.

„Nu este prima dată când vedem astfel de acțiuni”, a spus liderul de la Kremlin, susținând că atacul ar putea agrava tensiunile pe piețele energetice globale, inclusiv pe piața gazelor.

Anterior, Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat că nava ar fi fost lovită de drone maritime ucrainene, lansate de pe coasta libiană. Autoritățile ruse nu au oferit însă detalii suplimentare despre incident.

Până în prezent, Ucraina nu a comentat cazul.

Atacuri similare în ultimii ani

În decembrie, Kievul a anunțat că a lovit un petrolier rusesc în Marea Mediterană cu drone aeriene, fiind primul atac confirmat de acest tip în cei patru ani de război.

Armata ucraineană a folosit anterior drone maritime pentru a scufunda nave rusești în Marea Neagră. În octombrie, serviciul de securitate ucrainean a prezentat o versiune modernizată a dronei maritime Sea Baby, capabilă să lovească ținte aflate la peste 930 de mile și să transporte o încărcătură de până la două tone.

Potrivit autorităților libiene, nava plecase din orașul Murmansk, situat pe coasta Marea Barents, în nord-vestul Rusiei, și se îndrepta spre Port Said, în Egipt.

Ultima poziție raportată de platforma de monitorizare navală MarineTraffic indica faptul că petrolierul se afla în vestul Mediteranei, în largul coastelor Malta.

În același context, Vladimir Putin a sugerat că Rusia ar putea reduce sau chiar opri livrările de gaze către Europa, orientând exporturile spre alte piețe globale.