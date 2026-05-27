Ameninţarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă şi postări în social media reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe, subliniind că România nu va fi intimidată şi îşi menţine prezenţa diplomatică în Ucraina şi la Kiev.

"Ameninţarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă şi postări în social media reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă. Este o ameninţare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecinţe grave din perspectiva dreptului internaţional", arată MAE pe platforma X.

MAE precizează că, în acest sens, a fost convocat miercuri ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti şi, "în discuţie, partea română i-a reamintit că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligaţiile legale ale Federaţiei Ruse, inclusiv cele privind respectarea dreptului internaţional".

"Nu vom fi intimidaţi. Ne menţinem prezenţa diplomatică în Ucraina şi la Kiev. Ucraina are dreptul legitim şi inalienabil la suveranitate şi libertate în deplină securitate", a menţionat MAE.