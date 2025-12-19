Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, lansat în Piaţa Victoriei: ”Este o consecință”

Stiri Politice
19-12-2025 | 10:45
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Premierul Ilie Bolojan a răspuns mesajului „Bolojan, te sună România”, lansat în Piaţa Victoriei, transmis de cei care au protestat în ultimele zile faţă de situaţia din justiţie.

autor
Cristian Matei

Șeful Executivului afirmă că grupul de lucru pentru legile justiţiei ar urma să vină cu propuneri la finalul lunii ianuarie.

”Există un sentiment de nedreptate în societate, care s-a dezvoltat în aceşti ani, ca o reacţie la modul în care românii au perceput că sunt gestionate lucrurile, atât în zona de politică, dar şi în zona de justiţie. Aceste percepţii sunt probate prin toate studiile sociologice care au fost făcute Gradul de încredere al românilor în instituţiile statului, inclusiv în zona de justiţie, este destul de scăzut. Ca atare astfel de reacţii, de nemulţumire. de îngrijorare vis-a-vis de ce se întâmplă, pe acest trend sunt relativ normale”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Cotidianul, potrivit News.ro.

Şeful Executivului a precizat că în ultimii ani, după ce România a obţinut ieşirea din monitorizarea sub forma MCV-ului, gestionarea sistemului de justiţie a fost mutată aproape în totalitate din zona în care înainte mai aveau anumite competenţe, să spunem, ministrul Justiţiei, spre zona de conducere a sistemului de justiţie din România.

”Practic, astăzi, tot ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie, cu legi mai bune sau mai proaste care au reglementat acest lucru, este o consecinţă a modului în care s-a administrat justiţia şi eu am mai spus, fiecare dintre cei care am deţinut o funcţie în administraţie, în fruntea unor ministere, în conducerea sistemului de justiţie, în orice zonă de decizie, are o răspundere vis-a-vis de ce s-a întâmplat în anii în care a fost acolo, poate şi după aceea, direct proporţional cu greutatea funcţiei, cu durata pe care a ocupat-o. Rezolvarea acestor nemulţumiri nu este foarte simplă, sunt aspecte care ţin de lungirea foarte mult a proceselor, ajungând în situaţii ca anumite fapte să se prescrie, ceea ce generează un sentiment de inechitate. Cu cât un proces se lungeşte mai mult, cu atât efectul social este mult mai scăzut faţă de data la care s-a întâmplat fapta. Aspecte care ţin de meritocraţie, de promovare, vedeţi formarea completurilor şi cred că aceste probleme nu pot fi negate, trebuie căutate cele mai bune soluţii, parte din interiorul sistemului de justiţie, parte poate din zona lumii politice care înseamnă să vii cu proiecte de legi cu anumite modificări”, a explicat premierul.

Citește și
Nicusor Dan
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Ilie Bolojan a afirmat că de aceea a constituit acest mic grup de lucru care va începe să analizeze aceste probleme împreună cu reprezentanţii CSM, pentru a vedea ”dacă se ajunge la o formă de propuneri pe care coaliţia de guvernare sau guvernul, într-o manieră legislativă, poate să o promoveze”.

Această îngrijorare cred că este legitimă şi trebuie văzut ce se poate face pentru ca lucrurile care s-au constatat că nu sunt în regulă în aceşti ani pot fi îndreptate. Cum putem să îmbunătăţim şi sistemul de justiţie şi nu doar sistemul de justiţie pentru că şi noi avem o responsabilitate pe componentele administrative ale statului, unde e loc de mai bine în foarte multe locuri”, a menţionat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că în luna ianuarie ar trebui să se vină cu propuneri în grupul de lucru pe justiţie

”Ar trebui ca în luna ianuarie, până la final, să venim cu câteva propuneri în aşa fel încât ele să fie analizate şi să se vadă în ce măsură pot fi susţinute. Au o portanţă de susţinere, pentru că orice modificare legislativă, pentru că doar asta am putea face din afara sistemului, prin intermediul lumii politice, asta ar fi o modificare sănătoasă, o intervenţie sănătoasă, înseamnă să ai o majoritate care să susţină aceste modificări”, a arătat Bolojan.

”Eu nu sunt adeptul să facem declaraţii, să ne poziţionăm în aşa fel încât să ne ducem pe un val de emoţii care se creează. Întotdeauna am fost adeptul: Hai să căutăm soluţii adevărate, să găsim un suport pentru ca ele să devină realitate şi să facem paşii necesari pentru a le pune în practică. Altfel, există o tendinţă oarecum naturală de a specula politic anumite lucruri, de a te urca pe val, de a-ţi băga capul în poză, dar care nu rezolvă problemele. Poate să-ţi aducă un câştig de imagine pe termen scurt”, a adăugat premierul.

”Cea mai mare problemă pe care eu cred că o avem noi de multe ori este că am dat nişte speranţe că vom face anumite lucruri şi am dezamăgit”, a subliniat Bolojan.

USR îl mută pe Radu Miruță la șefia MApN. Cine va prelua Ministerul Economiei

Sursa: News.ro

Etichete: justitie, guvern, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-12-2025 10:45

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie
Stiri actuale
CSM prelungeşte termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul privind problemele din Justiţie

Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a fost prelungit termenul până la care judecătorii pot trimite chestionarul intern online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, câteva sute de oameni s-au adunat din nou, joi seară, în Piața Victoriei pentru un protest inedit gândit sub forma unei coregrafii.

Kovesi, despre scandalul din justiție: Am fost şocată de dezvăluiri şi de reacția autorităților. S-a trecut linia roșie
Stiri actuale
Kovesi, despre scandalul din justiție: Am fost şocată de dezvăluiri şi de reacția autorităților. S-a trecut linia roșie

Şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, se declară „şocată” pe de o parte de dezvăluirile privind justiţia din documentarul realizat de Recorder, dar şi de reacţia autorităţilor din sistemul judiciar.

Sorin Grindeanu avertizează: Legile Justiţiei trebuie discutate de profesionişti, nu de politicieni
Stiri Politice
Sorin Grindeanu avertizează: Legile Justiţiei trebuie discutate de profesionişti, nu de politicieni

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului în schimbarea Legilor Justiţiei face rău, apreciind totodată că profesioniştii trebuie să discute acest aspect.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat
Stiri externe
Congresul SUA a blocat planul lui Trump de reducere a trupelor americane din Europa. Proiectul Pentagonului, împiedicat

Congresul american a adoptat miercuri strategia sa de apărare pentru 2026, reafirmându-și sprijinul pentru alianțele SUA în Europa, contrar semnalelor recente transmise de președintele Donald Trump și administrația sa, informează AFP.

Top citite
1 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
2 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Decembrie 2025

03:40:16

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28