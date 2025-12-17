Sorin Grindeanu avertizează: Legile Justiţiei trebuie discutate de profesionişti, nu de politicieni

Stiri Politice
17-12-2025 | 16:44
sorin grindeanu
Inquam Photos / Mălina Norocea

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a afirmat că implicarea politicului în schimbarea Legilor Justiţiei face rău, apreciind totodată că profesioniştii trebuie să discute acest aspect.

autor
Vlad Dobrea

"Eu cred că aici profesioniştii trebuie să discute, eu cred că - şi nu cred, chiar ştiu - în acest moment implicarea politicului în această zonă a justiţii nu face decât rău. Vă dau un exemplu: cu ce este mai bună conducerea USR de acum cu dosare în instanţă care vrea schimbarea Legilor Justiţiei faţă de Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru. Cu ce? De aceea vă spun că aici cei care trebuie să vorbească şi să hotărască sunt cei din sistemul de justiţie", a declarat Grindeanu la Parlament.

Întrebat despre o declaraţie a premierului, conform căreia Legile Justiţiei ar trebui modificate astfel încât faptele grave de corupţie să nu se mai prescrie, Grindeanu a răspuns: "E părerea domniei sale, haideţi să vedem. Noi am spus că mergem la acel grup de lucru pe care îl organizează Guvernul. Nu ştiu dacă locul cel mai bun e la Guvern, dar mergem acolo şi vom fi parte activă. Dar specialiştii, nu neapărat o zonă politică în treaba asta, nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme".

Despre moţiunea simplă împotriva ministrului Predoiu, liderul PSD a arătat că "nu vede motive" în acest sens: "Nu văd motive în acest moment să votăm aşa ceva". 

Sursa: Agerpres

Etichete: sorin grindeanu, legile justiției,

Dată publicare: 17-12-2025 16:44

