Mesajul lui Ilie Bolojan pentru angajații din administrație care au protestat față de reformă. „Nu mai putem continua așa”

15-09-2025 | 19:03
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan a organizat luni, la Palatul Victoria, o rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din administrație, care au protestat luni față de reforma decisă de Guvern.

Claudia Alionescu

În cadrul întâlnirii, prim-ministrul a subliniat „importanța dialogului” și a evidențiat provocările financiare cu care se confruntă România. Bolojan a insistat pe necesitatea „unei planificări corecte a personalului din administrație și a unui management responsabil al resurselor publice”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

De asemenea, el a precizat că „orice măsuri de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente și să asigure continuitatea serviciilor publice”.

Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare, indiferent cine este premier sau ministru. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba. Oamenii vor înțelege că există o legătură între nivelul impozitelor pe care le plătesc și calitatea serviciilor oferite de primărie. Susțin autonomia locală, dar în măsura resurselor pe care le are țara”, le-a transmis Ilie Bolojan sindicaliștilor.

Reprezentanții sindicatelor și-au exprimat deschiderea față de reformă, însă au solicitat continuarea discuțiilor și un parcurs legislativ clar.

Florin Manole
Ce spune ministrul Muncii despre majorarea vârstei de pensionare, după declarația lui Ilie Bolojan

Ei au menționat că sunt dispuși să amâne orice acțiune de protest, cu condiția unui dialog constructiv.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța colaborării și a lăsat deschisă posibilitatea continuării consultărilor cu partenerii sociali, pentru a asigura o reformă administrativă „echilibrată și sustenabilă”.

La întâlnire au participat, din partea Guvernului, premierul Ilie Bolojan, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, și ministrul Dezvoltării, Attila-Zoltán Cseke.

Sindicaliştii din administraţia publică au protestat luni în București, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei au amenințat la acel moment cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate.

Revendicările funcționarilor publici

Funcționarii publici cer respectarea drepturilor fundamentale , inclusiv dreptul la muncă, stabilitate, carieră, condiții decente de muncă, negociere colectivă și autonomie locală.

Solicita eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice, care ar putea politiza administrația și destabiliza resursa umană.

Cer respectarea stabilității și predictibilității funcției publice prin respingerea modificărilor Codului administrativ care încalcă dreptul constituțional la muncă, în special cele privind crearea forțată a jumătății de funcționar public pe posturi ocupate.

De asemenea, solicită realizarea de analize reale de impact social și financiar înainte de orice reducere de personal, inclusiv asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor generate de externalizarea serviciilor publice.

Cer renunțarea la stabilirea unei grile de salarizare discriminatorii („meniul pentru săraci”) pentru personalul din unitățile administrativ-teritoriale cu venituri locale reduse, care încalcă principiul „la muncă egală-salarizare similară” din Carta Socială Europeană și principiul egalizării financiare prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

 

Sursa: StirilePROTV

