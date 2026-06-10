Premierul desemnat, Eugen Tomac, mesaj pe Facebook: ”Circulă un zvon. Este FALS. Fac, așadar, apel la vigilență”

Tomac spune că zvonul se referă la faptul că ar intenționa să se retragă din poziția de premier desemnat, deoarece nu a reușit să obțină suficientă susținere de la partidele parlamentare, pentru ca Guvernul său să fie votat în Parlament.

El spune că va duce această procedură până la capăt, adică până la votul Parlamentului, fiind ”încrezător, totuși”, că ”votul va fi unul favorabil”.

”Circulă un zvon că mâine (miercuri, 10 iunie, n. red.) aș intenționa să îmi depun mandatul, în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice.

Este FALS! Mandatul pe care l-am primit cu onoare și responsabilitate de la președintele Nicușor Dan este să formez Guvernul și, bineînțeles, voi duce această procedură până la votul Parlamentului. E calea firească, în concordanță cu principiile pe care le am.

Sunt încrezător, totuși, așa cum am afirmat de fiecare dată după consultări, că votul va fi unul favorabil. Toți cei care trâmbițează ipoteze menite să divizeze nu au niciun temei și fac, așadar, apel la vigilență. Avem nevoie, mai mult ca oricând, să rămânem uniți și concentrați pe același scop: formarea Guvernului și obținerea votului de învestitură”, a transmis Eugen Tomac, marți seara.