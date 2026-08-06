De asemenea, elevii din învățământul liceal superior (cunoscut în Danemarca sub denumirea de gymnasiet) vor fi încurajați să realizeze lucrările scrise la școală, în condiții controlate, inclusiv cu monitorizarea ecranelor calculatoarelor, în loc să le redacteze acasă.

Măsurile, anunțate joi, înainte ca elevii să revină la cursuri săptămâna viitoare după vacanța de vară, vor intra în vigoare imediat, după ce ministrul danez al Educației, Magnus Heunicke, a cerut măsuri urgente.

„Din păcate, avem o problemă cu trișatul folosind inteligența artificială în licee. Este nevoie de acțiune chiar acum”, a declarat acesta.

Ministerul Educației a precizat că inteligența artificială reprezintă o provocare tot mai mare pentru procesul de predare și pentru examene. Noile măsuri urmăresc să stabilească reguli mai clare privind situațiile în care elevilor le este interzis să folosească astfel de instrumente.

Guvernul pregătește, de asemenea, o strategie națională amplă privind utilizarea inteligenței artificiale în toate școlile și în întregul sistem educațional.

Heunicke a declarat că va discuta cu școlile, profesorii și elevii pentru a „se asigura că inteligența artificială nu subminează competențele elevilor, profesionalismul și, mai ales, capacitatea lor de a gândi independent”.

Susținere orală pentru lucrările realizate acasă

Prima măsură introdusă este susținerea orală a lucrărilor de examen redactate acasă. Aproximativ 9.000 de elevi din învățământul liceal superior redactează anual o lucrare de amploare (cunoscută drept større skriftlige opgave sau SSO), pe care de acum înainte vor trebui să o apere și oral. Ministerul a precizat că va colabora cu școlile pentru a stabili cea mai bună modalitate de implementare.

Monitorizarea calculatoarelor și lucrări realizate la școală

Liceele vor fi obligate să utilizeze instrumente de monitorizare pentru a supraveghea modul în care sunt folosite calculatoarele în timpul examenelor scrise. Totodată, vor trebui să instaleze sisteme de filtrare (firewall-uri) care să limiteze accesul la anumite resurse din rețeaua școlii în timpul examenelor și al activităților didactice.

A treia măsură constă într-o recomandare adresată școlilor de a încuraja elevii să realizeze mai multe lucrări scrise în clasă, în condiții controlate, pentru ca profesorii să poată urmări procesul de lucru, să ofere feedback relevant și să evalueze mai corect performanțele elevilor.