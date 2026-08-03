România se află în stare de alertă energetică, după ce autoritățile au anunțat că producția de energie electrică este afectată de scăderea debitului Dunării și de oprirea unuia dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Autoritățile au explicat că măsura a fost necesară din cauza secetei severe, care a redus considerabil debitele râurilor și, în special, ale Dunării. În aceste condiții, producția de energie hidro este afectată, iar funcționarea Sistemului Energetic Național devine mai dificilă în perioadele cu un consum ridicat.

Bolojan a anunțat că, deja, ”două companii importante”, ”mari consumatori”, Dacia și Ford, ”sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați”.

De asemenea, premierul demis a lansat un nou apel către români, către companii și către autoritățile publice să ia măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie.

„Am făcut tot ce a fost posibil să ne asigurăm că importurile în România în această perioadă le putem derula din toate sursele posibile și fac un apel încă o dată către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul”, a declarat Ilie Bolojan.

El a ținut să le mulțumească românilor și companiilor care au răspuns deja solicitărilor Guvernului.

„Și vreau să le mulțumesc tuturor românilor și tuturor companiilor care în aceste zile, la solicitările Guvernului în fața acestei realități care nu depinde de noi, au luat deja aceste măsuri”, a mai spus el.

Efectele reducerii voluntare a consumului

Potrivit lui Bolojan, măsurile de reducere a consumului au avut deja rezultate vizibile.

„Și se văd efectele în reducerea consumurilor de energie în aceste zile, de exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumuri în medie cu 200 de megawați mai scăzute și se vede această acțiune a companiilor, de exemplu, legată de reducerea voluntară a consumurilor”, a explicat premierul demis.

El a precizat că problemele apar mai ales seara, atunci când presiunea asupra sistemului energetic este mai mare.

„Orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânșii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție”, a mai spus Bolojan.

Premierul demis a subliniat însă că nu toate companiile își permit să oprească activitatea în anumite intervale orare.

„Alte companii nu-și permit acest lucru, trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale”, a precizat el, adăugând că unele firme au ales să intre în perioade de mentenanță și reparații pentru a reduce consumul.

Apel către autoritățile locale

Bolojan a cerut și autorităților publice locale să contribuie la efortul de reducere a consumului, în special prin diminuarea iluminatului public și arhitectural.

„De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 20:00 și 01.00, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public și până la ora 23:00”, a spus el.

Premierul demis a mulțumit din nou românilor pentru înțelegerea situației excepționale prin care trece țara.

„Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate, fiecare familie poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii, atât pentru cei casnici, cât și pentru instituții, pentru spitale sau pentru marile companii”, a afirmat Bolojan.

Un mecanism de rezervă, pregătit de Guvern

Premierul demis a anunțat că, în cazul în care reducerea voluntară a consumului nu va fi suficientă, Guvernul are pregătită o hotărâre suplimentară, care prevede un mecanism de limitare a consumului pentru marii consumatori.

„În zilele următoare vom adopta complementar o hotărâre de guvern care este avută în vedere - în condițiile în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie la orele serii prin reducerea voluntară - o hotărâre care este prevăzută în legislație, și anume cea prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică prin dispecerul energetic național de la Transelectrica, de limitare a consumului”, a explicat Bolojan.

Potrivit acestuia, companiile mari consumatoare ar urma să fie anunțate cu 24 de ore înainte despre limitele de consum impuse.

„Asta înseamnă că, cu o notificare de 24 de ore înainte, companiile mari consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit. În funcție, sigur, de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are sistemul energetic național de a asigura consumurile totale la orele respective”, a precizat premierul demis.

Bolojan a ținut să sublinieze că această variantă rămâne una de rezervă, folosită doar dacă va fi necesar.

„Această măsură este una de rezervă, e un mecanism pe care îl punem în practică conform prevederilor legale, în așa fel încât să putem lua măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare”, a mai afirmat el.

Sinteza declarațiilor premierului demis Ilie Bolojan: