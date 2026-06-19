Dacă prefectul consideră că a fost vorba de o stare de incompatibilitate, îl poate demite. În schimb, dacă va constata doar un conflict de interese, îi va tăia din indemnizație 10% pentru următoarele 6 luni.

Un lucru este cert: președintele USR are interdicție saăcandideze până în 2030, decizie pe care însă a anunțat că o va ataca la CEDO.

Fritz consideră sentința nedreaptă și spune că își va duce până la capăt mandatul de primar al Timișoarei. Între timp, a primit și un vot de încredere, în unanimitate, din partea colegilor din partid. Astfel, Dominic Fritz rămâne președintele USR.