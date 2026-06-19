Întrebat dacă, în opinia sa, există vreo legătură între dosarul primarului Ciprian Ciucu, sentinţa dată preşedintelui USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, şi contextul actual politic actual, Miruţă a răspuns: "Eu am fost olimpic la fizică, n-aş putea să vă dau un răspuns fără să am vreo dovadă".

"Se discută mult în spaţiul public. Unii spun că este, unii spun că nu este. Dincolo de aprecierile astea, pentru o astfel de gravitate ar trebui să existe ceva indubitabil", a adăugat el.

De asemenea, Radu Miruţă a evitat să spună dacă Ciprian Ciucu ar trebui să demisioneze din funcţia de primar, după ce a fost pus sub control judiciar.

"Eu n-o să comentez niciodată decizia justiţiei din România, n-o să comentez aşa ceva. Nu ştiu, în afară de ce se scrie în presă, care e situaţia de acolo. Eu sunt un om politic care nu pot să fac judecată pe ce face Parchetul, pe ce aud doar din presă. Nu ştiu care este conţinutul acelei situaţii. Asta e ce pot să comentez", a transmis acesta.

Cât priveşte decizia Tribunalului Ilfov privind suspendarea deciziilor din PNL, şeful interimar de la Transporturi şi-a păstrat aceeaşi abordare, de a nu comenta deciziile instanţei.

"Mă surprinde un pic preocuparea fantastică de a clarifica lucrurile într-un timp atât de scurt, raportat la alte solicitări de ordonanţă preşedinţială care au durat un pic mai mult. Dar decizia în sine nu pot s-o comentez", a susţinut Radu Miruţă.

Răspunsurile lui Radu Miruţă vin pe de o parte după decizia de joi a ÎCCJ care a confirmat, printr-o sentinţă definitivă, un raport al ANI prin care edilul USR al Timişoarei, Dominic Fritz, era găsit în conflict de interese administrativ.

Tot joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. El este acuzat de DNA că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală, în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

De asemenea, joi, Tribunalul Ilfov a decis suspendarea deciziilor luate în Biroul Politic Naţional al PNL din 15 iunie privind sancţionarea parlamentarilor partidului, care ar vota pentru învestirea Guvernului Veştea.

"Admite cererea având ca obiect ordonanţă preşedinţială. Suspendă provizoriu executarea şi efectele Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 22 din 15.06.2026 şi ale Deciziei Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal nr. 25 din 15.06.2026, până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov, în situaţia exercitării căii de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18.06.2026", este decizia comunicată de Tribunalul Ilfov.

Decizia a fost luată la solicitarea unor membri PNL care fac parte din tabăra anti-Bolojan: Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prişcă, George Scarlat, Ionuţ Stroe, Mihail Veştea, Sebastian Mihai Rusu, Eduard Tatian Mititelu.