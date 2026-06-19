Haide să ne uităm la maşinile cu care vin funcţionarii publici în jurul primăriilor reşedinţă de judeţ, ca să nu zic Primăria Capitalei, ăsta este rolul ANI, a mai spus şeful statului.

”Faţă de hotărârea în cazul lui Dominic Fritz, pe timing, ea era aşteptată, adică nu a fost primul termen, dacă nu mai cel de-al doilea, a fost o amânare de pronunţare. Şi aici vreau să fac un comentariu care nu schimbă cu niciun milimetru poziţia pe care am avut-o de-a lungul timpului, pe subiectul ăsta. Care este rolul Agenţiei Naţionale de Integritate în statul român? Este rolul Agenţiei Naţionale de Integritate să găsească oameni care se îmbogăţesc folosindu-şi funcţia publică, sau este rolul ei să caute virgule în acte pe care diversi funcţionali publici le fac?”, a spus Nicuşor Dan, la Bruxelles, despre decizia ÎCCJ în cazul preşedintelui USR, Dominic Fritz, pe conflictul de interese.

El a menţionat că nu vrea să comenteze decizia judecătorească, pentru că nu ar fi corect să o facă.

”Însă, dacă ne uităm la situaţia de fapt, vedem că, şi orice român poate să vadă lucrul ăsta, haide să ne uităm la maşinile cu care vin funcţionarii publici în jurul primăriilor reşedinţă de judeţ, ca să nu zic Primăria Capitalei. Ăsta este rolul ANI. Trebuie să ne uităm, dacă nu cumva sancţiunile pe care legea, îmi scapă, integrităţii, sau cum se numeşte, 176, dacă nu cumva aceste sancţiuni sunt disproporţionate şi nu ar trebui să avem o evaluare a sancţiunilor în funcţie de vinovăţia efectivă”, a mai precizat şeful statului.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut joi hotărârea Curţii de Apel Timişoara prin care primarul municipiului, Dominic Fritz, a fost găsit în conflict de interese.