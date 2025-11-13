Diferențe uriașe între opțiunile politice ale românilor de la orașe și sate. Cum cine ar vota

În timp ce alegătorii de la oraș sunt divizați în privința preferințelor politice, în mediul rural aproape jumătate merg pe mâna celor de la AUR, potrivit unui sondaj INSCOP Research.

Astfel, 30% dintre cei din mediul urban ar vota cu AUR, 19% cu PSD, iar la egalitate ar fi USR și PNL cu 17%. 6% ar lua UDMR, iar SENS ar trece pragul electoral cu 5%.

În schimb, la sate, 49% dintre oameni ar pune ștampila pe AUR, 21% pe PSD. Pe locul trei ar fi PNL, cu 12%, în timp ce USR ar coborî pe locul patru cu 7%. Iar UDMR, cu 3%, nu ar prinde Parlamentul.

Barometrul „Informat.ro” a fost realizat în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 3.000 de persoane, iar marja de eroare este de plus-minus 1,8%.

