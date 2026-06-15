Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

Liberalul susține că liberalii trebuie să își asume responsabilitatea guvernării. El se declară împotriva excluderii din partid a celor care încearcă să găsească soluții pentru depășirea blocajului politic.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Hubert Thuma afirmă că nu este de acord cu poziția conducerii PNL din ultimele zile și avertizează că România are nevoie urgentă de un guvern, în contextul unei situații economice dificile și al creșterii incertitudinilor.

„Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală”, a transmis liderul liberal.

Liberalul laudă decizia președintelui

Potrivit lui Thuma, deciziile politice ar trebui luate în funcție de interesul național și nu prin prisma viitoarelor campanii electorale. El apreciază că președintele României a ales o soluție politică pentru formarea Executivului și susține că și partidele ar trebui să dea dovadă de responsabilitate.

Liderul PNL s-a referit și la reacțiile din partid după ce Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al formațiunii, a primit mandatul de a încerca formarea unui guvern.

„Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord”, a afirmat Thuma.

Acesta consideră că PNL nu ar trebui să își sancționeze membrii pentru asumarea unor responsabilități politice și avertizează împotriva transformării divergențelor de opinie în „execuții politice”.

„PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii, nu al unanimității forțate”, a mai spus liderul liberal.

În final, Hubert Thuma a susținut că România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii rapide, iar PNL trebuie să pună interesul țării înaintea intereselor de partid.

Mesajul integral: