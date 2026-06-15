Totodată, primarii liberali ieşeni consultaţi pe tema desemnării noului premier au votat împotriva acestei numiri.

„Conducerea PNL Iaşi a votat decizia de a nu susţine numirea intempestivă, intruzivă şi iresponsabilă făcută de preşedintele României, în poziţia de premier desemnat, fiind un atac evident îndreptat împotriva PNL. Nici eu, nici preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, nici parlamentarii şi primarii PNL Iaşi nu susţin acest lucru. Practic, domnul Nicuşor Dan a golit de conţinut cerinţa constituţională de consultare a partidului, reducând-o la o discuţie privată cu o singură persoană, peste capul conducerii alese a PNL“, a declarat liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, desemnările de premier se fac în urma discuţiilor cu partidul din care face parte, nu a consultărilor individuale.

„Este o mişcare care are un obiectiv clar de destabilizare internă. Implicarea unui preşedinte în viaţa internă a unui partid este profund neconstituţională, este nedemocratică şi este o încercare de deturnare a procedurilor şi mecanismelor interne. Nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziţia de premier fără susţinerea partidului şi a conducerii acestuia, iar dacă o face, va suporta consecinţele statutare”, a afirmat Alexandru Muraru.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a precizat că PNL Iaşi „nu va susţine acest act de trădare faţă de partid şi faţă de colegii care au construit, prin muncă şi loialitate, această organizaţie”.

„Acest moment reprezintă şi o şansă pentru Partidul Naţional Liberal de a-şi face un reset autentic, de a reveni fără echivoc la valorile liberale care l-au consacrat şi de a separa apele între cei care cred în aceste principii şi cei care sunt dispuşi să le abandoneze pentru oportunităţi de moment. Noi nu ne schimbăm convingerile după cum bate vântul politic şi nu confundăm responsabilitatea cu oportunismul. Guvernarea României nu poate fi rezultatul unor înţelegeri făcute pe la spatele partidului“, a declarat Costel Alexe.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, luni, de la ora 17.00, în format extins, pentru a lua o decizie după desemnarea lui Adrian Veştea să formeze Guvernul.