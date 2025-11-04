Ședință a coaliției. Prima întâlnire a lui Bolojan cu liderii PSD care i-au cerut să explica Parlamentului decizia SUA

Coaliţia de guvernare s-a reunit, marţi, la ora 14:00 și a reluat discuţiile privind reforma pensiilor magistraţilor şi reforma administraţiei.

Premierul Ilie Bolojan se află prima dată în faţa liderilor PSD care i-au cerut să vină în Parlament pentru a explica reducerea prezenței militare a SUA în România.

Bolojan a declarat marți dimineață, după Biroul Politic al PNL, că „susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale”.

Problema pensiilor speciale, jalon în PNRR, trebuie rezolvată până la finalul lunii noiembrie, în caz contrar România urmând a pierde peste 230 de milioane de euro.

O altă temă pe agenda ședinței vizează reducerea numărului de parlamentari la 300, unde nu s-a ajuns la un consens.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va propune în coaliţie, marţi, în continuare, formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor, care să vină cu o lege pe care coaliţia poate să o accepte sau nu.

Grindeanu afirma că se bate pasul pe loc în acest subiect.

”Eu mi-aş dori, fiindcă eu cred că mâine, dacă nu chiar azi, se împlinesc două săptămâni de la decizia CCR-ului de respingere a acelei legi. Şi de două săptămâni batem pasul pe loc. În schimb, termenul de 28 noiembrie rămâne”, a arătat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a arătat că este ”cel puţin contrariat în acest moment”.

La rândul său, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, afirma, despre pensiile magistraţilor, că din discuţiile pe care le-a avut cu premierul, a înţeles că există flexibilitate la perioada de tranziţie, de a depăşi cei 10 ani.

El a mai spus că îşi doreşte foarte mult să se ajungă la o concluzie, pentru că tărăgănarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca ţară.

O altă discuţie care ar urma să aibă loc în coaliţie este legată de invitarea premierului în Parlament, pentru a explica decizia SUA de retragere parţială a trupelor din România.

Premierul Ilie Bolojan a fost invitat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, de către grupul parlamentar PSD dar a anunţat că nu se va prezenta, din cauza programului.

Şi grupul AUR îl chemase pe şeful Executivului, în plen, la Ora prim-ministrului, pe teme economice.

”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”, spunea Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, premierul va veni.

